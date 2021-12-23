Новосибирский метрополитен проверяют спецслужбы после сообщения о минировании

Правоохранители организовали проверку станций метрополитена в Новосибирске из-за угрозы минирования, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии региона (АТК).

23 декабря в Новосибирске проводится обследование станций и подвижного состава метрополитена из-за сообщения о минировании. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют станции и подвижной состав метрополитена на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителя сообщения», — сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации группы «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте, сегодня утром в новосибирском метрополитене произошла эвакуация из-за сообщения о минировании.

«На площади Карла Маркса под землю спустились кинологи с собаками, а на площади Калинина пассажиров на выходе встречали сотрудники и техника МЧС», — указано в сообщении.

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, сообщения о минировании метро поступали дважды. В ходе осмотра специалисты не обнаружили взрывных устройств.

Напомним, в середине ноября в Новосибирске эвакуировали два торгово-развлекательных центра из-за сообщения о минировании. Ранее спецслужбы проверяли информацию о заложенных взрывных устройствах в Железнодорожном и Октябрьском районных судах Новосибирска.