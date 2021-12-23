В центре Новосибирска открылся грузинский ресторан

В Новосибирске на месте известного итальянского ресторана Il Patio, в котором в ноябре 2000 года обедал президент России Владимир Путин, открылся ресторан грузинской кухни.

Владельцы новокузнецкой сети ресторанов открыли в здании Облпотребсоюза на углу Вокзальной магистрали и Красного проспекта ресторан «Батоно Хинкали». Раньше в этом помещении располагался ресторан IL Patio холдинга «Росинтер», который закрылся в 2020 году, не выдержав локдауна, вызванного пандемией.

Официальное открытие ресторана «Батоно Хинкали» состоялось 18 декабря, о чем заведение сообщило на своей страничке в Instagram. Помимо традиционных грузинских блюд: хинкали, чахохбили, хачапури и пеновани, сациви и так далее, присутствуют также блюда итальянской и русской кухни. Кроме того, есть предложения для вегетарианцев. Кстати, от итальянского ресторана сохранилась печь, видимо, в ней теперь будут готовить грузинские лепешки.

Стоимость блюд, по данным ресторана, варьируется от 350 до 390 рублей за салаты, супы от 280 до 400 рублей за порцию, горячие блюда начинают от 360, а, например, рулька по-грузински обойдется в 860 рублей.

Заведение на Красном – второй ресторан новокузнецкой сети, первый начал работать в БЦ «Аврора» на улице Семьи Шамшиных в прошлом году. Сейчас у сети пять ресторанов с одноименными названиями, помимо новосибирских, еще два в Новокузнецке и один в Кемерове.

Недавно стало известно, что израильская сеть кофеен Cofix планирует открыть свои заведения в Новосибирске.