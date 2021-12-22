39-летняя женщина скончалась от коронавируса в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 379 случаев заражения COVID-19. От заболевания скончались тринадцать пациентов.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались тринадцать пациентов (днем ранее — 15): мужчины в возрасте 59, 61, 77, 82, 86 лет и женщины в возрасте 39, 45, 56, 62, 73, 83, 84, 93 лет.

В инфекционных стационарах лечатся 3 649 пациентов с диагнозом или подозрением на COVID-19, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 326 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 50 пациентам.

За сутки в регионе выявили 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 358 пациентов. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 91 310 случаев COVID-19, 61 671 пациент выписан с выздоровлением, 4 110 — скончались.

В Кузбассе за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 349 человек, от заболевания скончались шесть пациентов. В стационарах, обсерваторах и на 14-дневной изоляции находятся 10 376 человек, медицинскую помощь получают 6 840 пациентов с диагнозом COVID-19.

В Алтайском крае за сутки выявили 486 заболевших коронавирусом, умерли 27 пациентов. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 2 462 человека, еще 230 пациентов лечатся от вирусной пневмонии. Аппарат ИВЛ требуется 226 пациентам.

Напомним, в Новосибирской области начали отстранять от работы или переводить на дистанционный режим сотрудников, которые не прошли полный курс вакцинации против коронавируса. В регионе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 1 апреля 2022 года, новосибирские власти не исключают возможности продления новогодних каникул в школах региона в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Новосибирской области фиксируется незначительное снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19, однако ситуация продолжает оставаться напряженной. Как сообщил «Континенту Сибирь» новосибирский ученый Сергей Седых, новый всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в середине или конце января.