Какой мессенджер новосибирцы предпочитают WhatsApp, выяснил «МегаФон»

В 2021 году самым быстрорастущим мессенджером в России стал Telegram: за год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. В Новосибирской области продолжает лидировать What’s App с долей в 50,8%, хотя по сравнению с прошлым годом она сократилась почти в 1,5 раза.

Доля Telegram в области за год выросла в 4 раза до 46,3%, и сейчас он занимает второе место, при этом общий объем трафика за год вырос почти в пять раз. Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber с показателем 1,2%. В прошлом году на него приходилось 2,4%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос в регионе почти в 2 раза. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

В целом по России первое место также удерживает WhatsApp с долей 48%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram занимает 44% трафика, уступая WhatsApp лишь в части регионов. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России. Эксперты объясняют популярность сервиса тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Напомним также, что WhatsApp с 15 мая 2021 года изменил политику хранения персональных данных, что стало одной из причин оттока пользователей мессенджера.