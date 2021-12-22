Вице-премьер Александр Новак ввёл в работу высокоавтоматизированную подстанцию Россетей в Кузбассе

Реконструированная подстанция на 110 кВ «Бенжереп-2» с уникальной серверной платформой от резидентов «Сколково» заработала в Новокузнецком районе Кузбасса в День энергетика 22 декабря. Электроустановка стала первой в России, где применено новое техническое решение.

Торжественная церемония пуска прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, а также руководителей дочерних компаний из Московского региона, Юга, Урала и Сибири, сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь».

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Пусковую кнопку подстанции нажал генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин и старший мастер службы подстанций «Кузассэнерго-РЭС» Максим Новиков.

«Подстанции обеспечивают электроснабжение десятков тысяч жителей, промышленные и социально значимые объекты. В ходе реализации проектов были использованы передовые технологии и оборудование. В результате повысится надежность и качество электроснабжения, появится возможность для подключения новых потребителей. Отмечу, что в стране поступательно обновляется энергетическая инфраструктура», – подчеркнул Александр Новак.

«Группа «Россети» стремится развиваться опережающими темпами, учитывая текущие и будущие потребности клиентов. Наш приоритет – единые стандарты, подходы и высокое качество услуг на всей территории присутствия. В День энергетика мы вводим в работу объекты в разных частях страны. У новых питающих центров разные задачи, но есть общая черта – в каждом из проектов были применены актуальные решения, которые гарантируют высокий уровень надежности и эффективности передачи электроэнергии потребителям», – отметил Андрей Рюмин.

Энергетики провели реконструкцию подстанции с целью повышения надежности работы питающего центра и пилотного внедрения программно-аппаратного комплекса, разработанного в рамках НИОКР резидентом «Сколково» компанией «ТЕКВЕЛ».

Решение позволяет существенно сократить капитальные и эксплуатационные расходы электросетевой компании за счёт сокращения количества серверного оборудования и программного обеспечения, закупаемого для реализации функционала подсистем цифровой подстанции.

Объём инвестиций – 250 млн руб. «Бенжереп-2» стала первой подстанцией в России, где начался этап внедрения уникального серверного решения. В ходе реконструкции фактически построен новый объект — технологичный и высокоавтоматизированный.

«Ценно, что «Россети» не только модернизируют электросетевую инфраструктуру в Кузбассе, улучшая качество и надёжность электроснабжения жителей, а также социально значимых объектов. Наши электроподстанции становятся площадками для внедрения прорывных современных технологий. А это значит, что отрасль развивается, соответствует обозначенным трендам на создание высокоавтоматизированных надежных объектов, при этом затраты оптимизируются», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Подстанция 110 кВ «Бенжереп-2» снабжает электроэнергией потребителей Новокузнецкого района и связывает Кузбасскую и Алтайскую энергосистемы.

Вместе с подстанцией «Бенжереп» Россети запустили в работу ещё три подстанции – 110 кВ «Горный щит» в Свердловской области, 110 кВ «Полевая» в Ростовской области и 220 кВ «Лесная» в Москве.