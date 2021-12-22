Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, заслушав отчет регионального министра образования на сессии 22 декабря, пришли к выводу, что модернизация учебного процесса требует увеличения финансирования.

Как рассказал, выступая во время правительственного часа на сессии Заксобрания, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, в сфере основного общего образования региона работают 973 организации. Из них 159 имеют износ зданий более 70%. Комплексный ремонт этих школ требует более 15 млрд рублей. Ежегодно, по словам министра, только на подготовку школ к новому учебному году из консолидированного бюджета направляется более миллиарда рублей. 237 зданий школ требуют выборочного капремонта систем жизнеобеспечения (отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения), для решения этой задачи необходимо порядка 1,3 млрд рублей. Кроме того, не менее 390 млн рублей требуется на ремонт спортивных залов и ограждений. Сергей Федорчук также отметил, что в федеральную программу по ремонту учебных заведений на 2022-2026 годы вошли 47 школ в Новосибирской области. На ремонт и оснащение школ области современным оборудованием из федерального бюджета в 2022-2023 году планируют выделить 979,5 млн рублей.

Вопросы депутатов к министру касались обеспечения безопасности в школах, ремонта зданий учебных учреждений в отдаленных районах области, перевозки школьников и выполнения депутатских наказов. Так, первый зампред Заксобрания Андрей Панфёров предложил в начале следующего года еще раз провести ревизию наказов, выстроить приоритеты. «Школы и дети – на первом месте», – подчеркнул депутат. Председатель комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Олег Подойма отметил, что в ремонте нуждаются сотни школ, а фактически ремонтируются десятки. По его мнению, необходимо существенное поэтапное увеличение бюджета министерства образования. «Отмостки, окна, охрана школ – если мы не изменим суммы финансирования, существенных изменений не достигнем», – уверен Олег Подойма.

Несмотря на множество вопросов, заданных министру, депутаты были удовлетворены работой ведомства. Как заметил председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив, министерство работает хорошо. «У нас редко министр с трибуны под аплодисменты уходит. Молодец, работает! А уж как обеспечить сферу образования финансами, должны вместе решать и депутаты, и правительство. Главное – расставить приоритеты. Мы все понимаем, как только из населенного пункта исчезает школа, он перестает существовать. Люди разъезжаются. Нет школы – нет деревни», – сказал спикер. По словам Андрея Шимкива, Заксобрание постарается в марте внести поправки в бюджет, чтобы добавить деньги на ремонт школ.