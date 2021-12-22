В ЦРБ новосибирского Краснообска назначен новый главврач

Главврачом Новосибирской клинической центральной районной больницы (НКЦРБ) в Краснообске назначен Дмитрий Батунин, ранее занимавший должность заместителя руководителя областной больницы. Его предшественник Алексей Бухтияров покинул свой пост по собственному желанию.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов назначил главврачом Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске выпускника НГМУ Дмитрия Батунина, который до этого занимал должность заместителя руководителя областной больницы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме НГМУ, где Дмитрий Батунин получил специальность педиатра, новый главврач районной больницы окончил РАНХиГС.

По данным областного правительства, предыдущий главный врач НКЦРБ Алексей Бухтияров освобождён от должности по собственному желанию.

Как отметил Константин Хальзов, на должности главврача Батунину предстоит встроить работу медучреждения в единую систему, которая в ближайшее время включит в себя несколько амбулаторий в Новосибирском районе и строящуюся поликлинику в Краснообске. Кроме того, районную больницу в ближайшее время планируется переоснастить.

По словам Дмитрия Батунина, на новой должности он планирует в первую очередь оценить оснащение, возможности и потенциал служб и отделений медучреждения.

«Предстоит большая кадровая, хозяйственно-бытовая работа», — отметил он.

Об отставках и назначениях уходящего года в Новосибирской области читайте в материале «Континента Сибирь».