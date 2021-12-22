На 13-й сессии горсовета Новосибирска депутаты приняли изменения в местные нормативные акты об увольнении лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия. Некоторые депутаты усмотрели в нормативных документах инструменты, упрощающие процедуру лишения их мандатов.

На очередной сессии, прошедшей 22 декабря, Совет депутатов города Новосибирска принял в первом чтении изменения в Порядок освобождения от должности (досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия.

Некоторые депутаты усмотрели в документах возможности упрощения процедуры лишения их мандатов, поскольку, по закону, они также являются «лицами, замещающими муниципальные должности».

«Это не столько вопрос сегодняшних изменений, сколько того, что уже было в нормах — при неполном указании сведений в декларации о доходах Совет может лишить полномочий депутата. Хочу напомнить о ситуации с применением аналогичных норм, которая произошла в г. Барабинске Новосибирской области в 2020 году с активным депутатом Константином Терещенко. Его супруга перед Новым годом получила конфеты в подарок. Он их не задекларировал, и в итоге лишился мандата, – рассказал депутат горсовета Александр Бурмистров (фракция КПРФ). – Вопрос даже не к нашему муниципалитету, потому что это федеральные нормы. Но в целом мне бы хотелось, чтобы депутаты понимали — даже за шоколадного Деда Мороза сносят. И это всё есть в этих документах».

Начальник по правовым и экономическим вопросам горсовета Новосибирска Ольга Кондратенко уверила депутата, что за подарки в виде конфет лишать мандатов не будут, а ситуация с Константином Терещенко – ошибка юристов, которая не сможет повториться в горсовете Новосибирска.

«Все ситуации, которые не зависят от вас или произошли спонтанно, рассматриваются на нашей комиссии. За то, что вы сказали, лишение должности, конечно же, не последует из федерального закона и этого Порядка», — пообещала чиновница.

По ее словам, поправки в Порядок освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности принимаются в связи с изменениями, принятыми в Положение о Контрольно-счетной палате Новосибирска в октябре этого года. Согласно им, теперь заместитель председателя и аудитор КСП, как все муниципальные служащие, подпадают под действие норм Порядка, что и необходимо закрепить.

«Мы обязаны принять эти нормы. Но предлагаю разобраться, о чем идет речь. Очень много неизвестных переменных, — обратился к Совету депутат Георгий Андреев (фракция КПРФ) — Не уверен, что все коллеги осознают, что мы замещаем муниципальные должности. И потихоньку гаечки в отношении депутатов закручивают. Все это происходит неожиданно. Знаю, что коллегам избиратели дарят конфеты, надо ли их декларировать или скорее передаривать? Как не попасть под ответственность? Предлагаю держать ситуацию на контроле. В каждой шутке есть доля шутки».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о том, что супруге независимого барабинского депутата Терещенко в 2019 году на работе выдали детские подарки накануне Нового года. Их стоимость Константин Терещенко не отметил в декларации. 17 декабря 2020 года в Барабинске прошла сессия местного горсовета, по итогам которой депутата лишили полномочий. В итоге судебное разбирательство завершилось в пользу депутата. Он был переизбран на новый срок в горсовет Барабинска.