Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки в новосибирской больнице

Василий Попов
 
Уголовное дело по факту смерти пациентки в больнице Новосибирской области
Фото Михаила Перикова

Сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области устанавливают обстоятельства смерти 13-летней пациентки в больнице, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней пациентки в больнице в Чановском районе Новосибирской области.

По данным следствия, 31 октября 13-летняя девочка обратилась в больницу с жалобами на боли в области живота. Школьницу госпитализировали, однако врачи вовремя не оказали ей медицинскую помощь.

«В ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — указано в сообщении. Девочка умерла 1 ноября.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время следователи допрашивают родственников погибшей, медицинский персонал, изъята медицинская документация. Для установления причины смерти пациентки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в середине ноября следователи организовали проверку по факту смерти жительницы Новосибирска, которая скончалась после пластической операции в клинике в Красноярске.

Ранее правоохранители инициировали проверку онкогематологического отделения больницы в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области, где, по данным СМИ, от внутрибольничной инфекции умерли два ребенка. Позже заведующий отделением написал заявление об увольнении.

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