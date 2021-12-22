В Кузбассе вынесли приговор бывшему замначальника регионального главка полиции

Суд в Кузбассе приговорил бывшего заместителя начальника полиции ГУ МВД России по региону к девяти годам колонии строгого режима, лишив его звания и права занимать определённые должности. Правоохранитель обвиняется в получении взятки.

Бывший заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Кемеровской области признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки должностным лицом в крупном размере), а также по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере), сообщает СУ СКР по региону.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности, с лишением специального звания», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 44 -летний полицейский потребовал у предпринимателя из города Белово 500 тыс. руб. за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, которые велись на тот момент в отношении него, а также за дальнейшее их непроведение. После того, как сумма была получена, замначальника полиции попросил сообщить бизнесмену, что ему нужно доплатить ещё 300 тыс. руб. О коррупционной схеме стало известно сотрудникам ФСБ.

Как отмечают в следственном комитете, изначально обвиняемый не сотрудничал со следствием, но на окончании предварительного следствия признал свою вину.

В отношении посредников в передачи взятки также было заведено уголовное дело, в суде оно уже рассмотрено.

Напомним, в декабре арестованный по делу о взятках замминистра ЖКХ Новосибирской области был освобождён из-под стражи.