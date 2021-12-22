«Коченевскую птицефабрику» потребовали признать банкротом

«Коченевскую птицефабрику» вновь потребовали признать банкротом. Ранее суд прекратил производство по еще одному иску о несостоятельности предприятия.

Компания «Гигант-Сервис» обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать банкротом ЗАО «Коченевская птицефабрика». Сумма исковый требований составляет более 3,7 млн рублей. Заявление ООО «Гигант-Сервис» размещено на сайте суда 20 декабря. В настоящий момент иск не принят в производство, в связи с чем дата и детали дела не указаны.

О намерении обратиться в суд с требованием признать предприятие несостоятельным компания сообщила в конце ноября, указано на сайте «Федресурс». Кроме нее, такое сообщение также опубликовало в декабре ООО «Компания «ГофроМастер».

Отметим, ООО «Гигант-Сервис» ранее обращалось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с птицефабрики задолженности в размере более 3,6 млн рублей по договору поставки нефтепродуктов. В документах уточняется, что компания поставила предприятию дизельное топливо, однако птицефабрика не полностью оплатила товар, что стало причиной для подачи заявления. Кроме основного долга, «Гигант-Сервис» потребовал взыскать неустойку. В начале 2021 года суд удовлетворил иск организации.

ООО «Гигант-Сервис» зарегистрировано в 2011 году, основной вид деятельности организации — торговля оптовым твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Директором и учредителем компании является Ольга Трупина.

Напомним, информация об экономических трудностях на предприятии появилась в мае текущего года. По данным регионального минсельхоза, по итогам 2020 года «Коченевская птицефабрика» сработала с убытком, накопив значительную кредиторскую задолженность.

В начале июля правоохранители задержали председателя совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика», председателя комитета по строительству, жилищно-коммунального комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области Александра Морозова по делу о мошенничестве. Позже он был лишен мандата, а птицефабрика частично приостановила производство.