В крупнейшем селе Сибири возобновил работу салон МТС

В селе Майма (Республика Алтай) вновь заработал салон МТС по адресу Ленина, 32А. До этого он был закрыт на реновацию.

В салоне полностью обновлен интерьер и оборудование, созданы комфортные условия для обслуживания большого числа абонентов в течение рабочего дня: понятное зонирование, удобная навигация, открытые витрины, зона для самостоятельного тестирования. Здесь можно подобрать оптимальный тариф, перейти в сеть МТС с сохранением прежнего номера или восстановить утерянную SIM-карту. Майминцы могут подключить цифровые сервисы оператора, спутниковое ТВ, подобрать современные гаджеты и аксессуары к ним по оптимальной цене, внести обязательные платежи, например, за услуги ЖКХ, ТВ или интернет. В салоне есть и специальные SIM-карты для работы с оборудованием интернета вещей (IoT).

Здесь же продавцы-консультанты помогут оформить гаджеты в рассрочку. Более того, майминцы имеют возможность получить банковские услуги – например, осуществить денежный перевод или оформить финансовые карты МТС Банка, купить билеты на поезд и самолет или оплатить самостоятельно забронированные билеты, а туристы могут приобрести страховые полисы на время путешествий по России.

Всего на сегодняшний день в Республике Алтай работает девять монобрендовых салонов МТС во всех районах.