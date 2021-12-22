Самозанятые в Новосибирской области могут получить льготные арендные площади с оборудованием

Новосибирский центр «Мой бизнес» объявил о новой мере поддержки для самозанятых. Теперь у этой категории граждан есть возможность арендовать государственное или муниципальное имущество, применяя льготную ставку, либо — при соблюдении определенных критериев — на безвозмездной основе.

Физические лица, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», то есть самозанятые граждане, могут воспользоваться имущественной поддержкой в виде передачи государственного или муниципального имущества во владение или пользование на льготных условиях, сообщает центр «Мой бизнес» в Новосибирской области.

Проще говоря, если самозанятому нужны помещение или земля, он может воспользоваться:

льготной арендой оборудованного рабочего места в коворкингах (например, в центре «Мой бизнес» Новосибирской области);

льготной арендой офиса/производственного помещения в бизнес-инкубаторах;

льготной арендой государственного или муниципального имущества (помещения, земли, оборудования, транспорта).

Важно, что в аренду предоставляется не только недвижимость (здания, строения, сооружения) или земельные участки, но и транспортные средства, техническое оборудование, установки и даже специальный инструментарий.

Имущество может передаваться на возмездной или безвозмездной основе, а также на льготных условиях.

Основное требование — целевая эксплуатация объекта.

При заключении договора аренды государственного или муниципального имущества Новосибирской области:

на срок менее двух лет арендная плата вносится арендатором в размере 100% от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

арендная плата вносится арендатором в размере 100% от размера арендной платы, установленного в договоре аренды; на срок от 2 до 3 лет арендная плата вносится арендатором:

— в первый год аренды – 50% от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

— во второй год аренды – 100%.

на срок от 3 до 4 лет арендная плата вносится арендатором:

— в первый год аренды – 40% от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

— во второй год аренды и далее – 100%.

на срок 4 года арендная плата вносится арендатором:

— в первый год аренды – 40% от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

— во второй год аренды – 80% от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

— в третий год аренды и далее – 100% от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

на срок 5 лет и более арендная плата вносится арендатором:

— в первый год аренды — 40 % от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

— во второй год аренды – 60% от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

— в третий год аренды – 80% от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

— в четвертый год аренды и далее – 100% от размера арендной платы, установленного в договоре аренды.

Перечни государственного и муниципального имущества формируются органами власти и местного самоуправления.

Указанные перечни подлежат:

ежегодному дополнению (до 1 ноября текущего года);

обязательному опубликованию в СМИ и на официальных сайтах органов власти, утвердивших перечни и порталах поддержки бизнеса.

Где посмотреть объекты для аренды:

На сайте Бизнес-навигатора МСП. Для использования сервиса необходимо зарегистрироваться на портале navigator.smbn.ru, который содержит информацию о государственном и муниципальном имуществе, включённом в перечни имущества для субъектов МСП и самозанятых, либо иную полезную информацию для предпринимателей. На портале Госуслуг gosuslugi.ru. В МФЦ. В многофункциональные центры можно обратиться за подбором по определенным параметрам информации о недвижимости, включенной в перечни государственного и муниципального имущества. На сайте департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, который является уполномоченным исполнительным органом в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Новосибирской области.

Контактные телефоны отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области: +7(383) 238-60-58, 238-60-55.

С информацией об имуществе муниципальных образований Новосибирской области можно ознакомиться на официальных сайтах муниципальных образований в разделах «Имущественная поддержка субъектов МСП», «Аренда муниципального имущества».

Контактные телефоны отдела аренды департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска: (383) 227-51-68, 227-51-70.

На сайте правительства Новосибирской области (в отношении государственного имущества Новосибирской области). На сайте центра «Мой бизнес» Новосибирской области, оказывающего комплекс услуг для самозанятых граждан.

Контактный телефон центра «Мой бизнес»: 8-800-600-3407.