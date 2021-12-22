Почти три тысячи дольщиков восстановили свои права в Новосибирской области благодаря вмешательству прокуроров

В 2021 году в Новосибирской области благодаря вмешательству прокуратуры удалось восстановить права более 2,5 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на окружном совещании при полномочном представителе президента России в Сибирском федеральном округе.

Совещание с заместителем генпрокурора России, на котором обсудили решение проблем обманутых дольщиков, прошло 21 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. В нём в режиме видеосвязи приняли участие прокуроры регионов Сибирского федерального округа.

Как отметил Дмитрий Демешин в ходе совещания, защита прав дольщиков в Сибири традиционно остаётся одним из наиболее острых правовых вопросом. В 2021 году прокуроры вместе с властями регионов СФО способствовали восстановлению прав более шести тысяч участников долевого строительства.

Так, благодаря вмешательству прокуроров 236 дольщиков в Алтайском крае, Кузбассе и Томской области получили выплаты на сумму более 460 млн руб. Эти средства были выделены с помощью применения механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Также, по данным заместителя генпрокурора, количество проблемных домов в Иркутской области сократилось с 21 до 18, а в Новосибирской области были восстановлены права более 2 800 дольщиков.

В уходящем году прокуроры выявили в сибирских регионах почти 700 нарушений, в суды было направлено шесть заявлений. По итогам их рассмотрения было вынесено более 240 представлений, опротестовано пять незаконных правовых актов и объявлено 57 предостережений. Также по инициативе прокуратуры было возбуждено пять уголовных дел, а более 200 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Сейчас, согласно Единому реестру проблемных объектов, в СФО числится 302 дома, из них 110 в Новосибирской области, 96 – в Красноярском крае, 39 – в Омской области. От действий недобросовестных застройщиков пострадало 17 тыс. человек.

«Проблема восстановления прав обманутых дольщиков требует непосредственного и ответственного участия региональных органов власти. Практика прокурорского надзора свидетельствует, что не везде принимаются исчерпывающие меры, направленные на восстановление их прав, что явилось основанием для вмешательства в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областях», — констатировал во время совещания Дмитрий Демешин.

Как рассказал заместитель генпрокурора, в Красноярском крае по требованию прокуратуры была пересмотрена «дорожная карта», разработаны конкретные мероприятия по завершению строительства объектов, а сроки восстановления прав граждан перенесены с 2024 года на 2023 год.

В результате прокурорского вмешательства в Новосибирской области сроки восстановления прав обманутых дольщиков были сокращены до 2024 года. Кроме того, в регионе направлены ходатайства в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и увеличено бюджетное ассигнование на имущественный взнос области в имущество фонда с 600 млн руб. до 1,5 млрд руб.

Дмитрий Демешин сообщил участникам совещания, что он направил письмо генеральному директору Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства об ускорении принятия решений по обращениям регионов Сибири и Дальнего Востока. Заместитель генпрокурора также напомнил о предостережениях, которые он и прокуроры регионов объявили чиновникам.

Дмитрий Демешин подчеркнул, что права граждан должны восстанавливаться и на уровне регионов. В Алтайском крае по предложению прокуратуры уже разработан законопроект, реализация которого поспособствует восстановлению прав дольщиков двух домов в Белокурихе.

По данным Дмитрия Демешина, в большинстве регионов были зафиксированы нарушения со стороны органов местного самоуправления. Кроме того, по словам заместителя генпрокурора, в регионах выявляются случаи включения незаконных условий в договоры о долевом строительстве, которые ущемляют права граждан, а также нецелевое использование средств.

Как подчеркнул Дмитрий Демешин, восстановить проблемы обманутых дольщиков возможно применяя комплексный подход, то есть не ограничиваясь механизмами, предусмотренными на федеральном уровне.

«Если в крупных регионах, где активно ведется застройка, проблема частично решается через инвестиционные проекты, то в менее застраиваемых это могут быть земельные участки, предоставляемые гражданам, а также другие виды компенсации, и задача регионов — не останавливаться на достигнутом, а искать пути решения, в том числе нестандартные», — заключил заместитель генпрокурора РФ.

Напомним, в ноябре замгенпрокурора РФ объявил предостережение вице-губернатору Новосибирской области Роману Теленчинову.