Депутаты горсовета рекомендовали мэрии Новосибирска не выдавать разрешение на строительство домов на территории рядом с бывшим городским аэропортом компании «СДС-Финанс». Чем вызвано такое решение, узнал «Континент Сибирь».

На этой неделе, 20 декабря, в Совете депутатов города Новосибирска прошло расширенное заседании комиссии по градостроительству, на которое пригласили представителей застройщика ЖК «Легендарный Северный», руководителей профильных департаментов мэрии, депутатов Заксобрания Новосибирской области и представителей регионального минстроя. В повестке дня был лишь один вопрос – застройка территории, прилегающей к бывшему городскому аэропорту «Северный».

Предыстория вопроса

К этому разговору готовились давно. «Континент Сибирь» рассказывал, что застройщик ООО «СДС-Финанс» (входит в ХК «Сибирский деловой союз») в июне получил разрешение на строительство первого дома ЖК «Легендарный-Северный». Анонсируя проект на своём сайте, компания сообщила, что общая территория комплексной застройки составляет 215 гектаров и подразумевает концепцию «город в городе». Только на первом этапе будет возведено 255 тыс. кв. м жилья на участке в 35 га. Эта информация вызвала тревогу у новосибирских застройщиков. Двадцать депутатов Заксобрания, Совета депутатов Новосибирска и Госдумы обратились к мэру города Анатолию Локтю и губернатору области Андрею Травникову с просьбой приостановить застройку территории бывшего аэропорта «Северный». В письме выражалось опасение, что новый жилой микрорайон, территория которого, по информации застройщика «СДС-Финанс», равна территории княжества Монако, может создать избыточную нагрузку на дорожно-транспортную и социальную инфраструктуру района и может привести к коллапсу.

За приостановление строительства ЖК «Легендарный-Северный» выступили не просто рядовые депутаты. Среди подписавших письмо — представители новосибирских строительных компаний: ГК «Стрижи» — Илья Поляков, Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев, «Энергомонтаж» — Андрей Каличенко и Иван Сидоренко, «КПД-Газстрой» — Евгений Покровский, ЖК «Да Винчи» — Вячеслав Илюхин.

По инициативе главы региона была создана рабочая группа под руководством первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова. На совещании группы в октябре этого года было принято первое в истории региона решение – взять под контроль областных и городских депутатов комплексное освоение территории иногородним застройщиком.

Презентация проекта

Несмотря на то, что проект «СДС-Финанс» встретил серьезное сопротивление строительного сообщества Новосибирска, его презентация в ходе заседания комиссии по градостроительству горсовета, мягко говоря, была бледной. В своем выступлении генеральный директор «СДС-Финанс» Светлана Кононова сделала акцент на первом этапе строительства – территории в 35 га, которая не имеет обременения, вызванного глиссадой вертолетов войсковой части 3733. По словам гендиректора «СДС-Финанс», застройщик намерен построить на этом земельном участке в течение 10 лет 255 тысяч квадратных метров жилья (предполагается, что здесь будет проживать 10600 человек), поликлинику на 700 посещений, 3 детских сада на 300 мест и школу на 1225 мест. «В год мы планируем сдавать не более 20-25 тысяч квадратных метров. Такой срок обусловлен тем, что необходимо принимать меры по обеспечению социальной и транспортной инфраструктурой», – отметила Светлана Кононова.

Что касается отсутствия транспортной инфраструктуры, то, по словам застройщика, компания готова после получения техзадания на проектирование участка дороги от Красного проспект до Привокзальной площади бывшего аэропорта и до улицы Краузе взять на себя затраты на проектирование и прохождение госэкспертизы. «После чего мы передадим документацию соответствующим структурам, что даст возможность заявляться на федеральное финансирование», – выразила уверенность Светлана Кононова.

«Нам задавали вопросы по рабочим местам, отвечаю. У нас есть 70 га, которые попадают под глиссаду военной части и охранную зону от НАРЗа. По геплану НАРЗ не переносится до 2050 года. Эта территория не пригодна под строительства жилья, но там можно строить административные здания, закрытые спортивные объекты и так далее. Изучаем рынок Новосибирска. Есть возможность строительства технопарка, готовы разместить объекты федерального и областного значения. Мы открыты к диалогу», – отметила Светлана Кононова.

Слайды презентации, представленные генеральным директором «СДС-Финанс» Светланой Кононовой, не были убедительными. Это выглядело странным, так как сразу было понятно, что присутствующие на совещании депутаты и застройщики критически отнесутся к проекту. Как заметил депутат горсовета Игорь Украинцев, вау-ээффекта не получилось. «Всех обескуражила картинка. Жить в таком микрорайоне не хочется», – констатировал депутат.

Зампред комитета по строительству Заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский также отметил, что видит на слайдах коробки из 90-х годов. «Мы не увидели архитектурных новинок. Это серость полная. Понятно, что это может быть экономически выгодно, но над архитектурным обликом зданий надо поработать», – сказал Евгений Покровский. «Честно говоря «впечатлен» качеством мастер-плана, – поддержал коллег председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин. – Ждали не один месяц этой встречи, была надежда, что вопросы снимутся. Но вопросов стало еще больше». С этим мнением был согласен и председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников: «Если мы говорим про мастер-план территории, то должна быть более развернутая картина, презентация. Ожидал большего, но как приготовились, так приготовились».

Претензии к проекту

Заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев обратил внимание, что территория, о которой идет разговор, значительно больше. Поэтому ее надо рассматривать не по частям, а полностью. «Если не брать во внимание ограничения глиссадой, то к освоению жилищным строительством, исключая также площади под строительство социальной и транспортной инфраструктуры, – это 120-130 га. После выдачи одного разрешения на строительство следующие шаги должны быть после того, как будет полная ясность по всей территории. Мы настойчиво требуем сориентировать нас и развернуть работу в части обеспечения помимо транспортной инфраструктуры и инженерной. Решая вопросы по подключению к сетям только по 40 га, мы ломаем комплексное освоение всей территории. Необходимо развернуть работу с ресурсоснабжающими организациями. Мы готовы обеспечить координацию по комплексной подготовке площадки», – сказал вице-мэр. Он также обратил внимание застройщика, что нужно проработать архитектурное решение фасадов зданий, «учитывая, что доля объектов встанет в створе Красного проспекта и улицы Жуковского, внимание к этой локации, безусловно, будет повышенное».

О необходимости комплексного подхода к освоению территории говорил и заместитель мэра Олег Клемешов. Он отметил, что из презентации не понятно, как будет развиваться транспортная инфраструктура. «Все дороги, которые предусмотрены генпланом, должны иметь четкий план строительства по годам», – отметил вице-мэр.

По информации начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева, сегодня на территории, где будет строиться ЖК «Легендарный-Северный», отсутствует вся необходимая инженерная инфраструктура. «Не перспективно к одному объекту строить водопровод. Любой ресурсник должен понимать, какое количество квадратных метров, на каких кадастровых участках будет введено в эксплуатацию. Им необходимо совместно с застройщиком определить этапность строительства инженерной инфраструктуры. Это очень дорогостоящее мероприятие. Например, вся площадь застройки потребует 25 тысяч кубических метров воды. Это 5% от всего потребления Новосибирска. Необходимо комплексно проработать», – подчеркнул чиновник. Он также отметил, что в проектах необходимо отразить технические полосы и коридоры для прокладки сетей, «которые не будут сильно пересекаться с нашей уличной сетью, чтобы не доставлять дискомфорт жителям во время их прокладки».

Начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов предложил рассмотреть развитие этой территории по КРТ. «Этот механизм позволит развивать территорию комплексно, определить порядок по срокам, распределить ответственность за развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры», – уверен представитель регионального минстроя.

Выступавшие после докладов чиновников депутаты, также указывали на «белые пятна» проекта. Так, председатель комиссии по бюджету и налоговой политике горсовета Новосибирска Кирилл Покровский, подчеркнув, что «Легендарный-Северный» – это масштабный и интересный проект для города, реализация которого будет иметь мультипликативный эффект (местные подрядчики и стройматериалы, налоги), напомнил, что на строительство новых магистралей в Новосибирске средства добываются «потом и кровью». «Мы помним, как добивались расширения Красноярского шоссе, сколько усилий было затрачено. А здесь необходимо не только расширение и продолжение существующей сети дорог, нужны полноценные развязки. У мэрии на это нет денег. Капитальное строительство дорог невозможно без помощи областного бюджета. Мы должны войти в федеральные программы. И мы должны понимать корреляцию, как будет строиться дорожная инфраструктура? Чтобы не получилось, что микрорайон есть, а дороги нет», – предупредил депутат.

Резко выступил Игорь Украинцев: «Я знаю, как СДС работает в Кемерово. Там, к сожалению, областные власти были вынуждены принимать политические решения, чтобы обеспечить инфраструктурой новые микрорайоны уже вдогонку. Здесь по-другому работает. Вы уже строите, а социальной и транспортной инфраструктуры нет. Вы обязаны найти общий язык с городом. Либо мы получим классный микрорайон, любо получим очередное гетто, которое ничем не обеспечено. А компания заработает денег и уедет в Кемерово. Я второй сценарий не допущу. И никто за этим столом его не хочет. Поэтому давайте, учитесь работать по-новосибирски».

Евгений Покровский в свою очередь спросил, где зарегистрирована компания? И услышав от Светланы Кононовой, что в Кемерове, и только отдельные структурные подразделения зарегистрированы в Новосибирске, резюмировал: «Основные налоги вы платите в Кемерове. Я не случайно задал этот вопрос, потому что детские сады и школы надо будут строить за счет бюджета. А вы в этот бюджет вкладываете не так много, как хотелось бы». По мнению Евгения Покровского, необходимо следующую встречу провести вместе с ресурсоснабжающими организациями, чтобы они назвали хотя бы ориентировочные цифры, сколько будет стоить инфраструктурное обеспечение площадки.

Зампред комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков посетовал, что застройщик так и не представил детального мастер-плана. «Мастер-план – это не только территория внутри отведенных границ, но и характеристика воздействий на то, что находится рядом. С вашим опытом строительства вы понимаете, что дороги, о которых вы ведете речь, ни дадут ничего. Они заканчиваются непонятно где и как. И если не прорабатывать вопрос с метро, скоростным трамваем, если заранее не закладывать коридоры для сетей, то, конечно же, мы получим глобальный коллапс. Я полностью поддерживаю, что надо всю территорию накрывать КРТ, которое подразумевает взаимные обязательства застройщика, муниципалитета либо областного правительства. Это четко синхронизирует темпы строительства жилья, дорог и социальной инфраструктуры. В таком виде, в каком нам представили проект сейчас, это большая беда. И с ней надо бороться на берегу, чтобы мы не успели далеко зайти», – подчеркнул депутат Заксобрания.

Депутат Заксобрания Ашот Рафаелян, отметил, что в областном бюджете на ближайшие три года не запланированы средства на строительство соцобъектов на этой территории. «Если в следующем году обратимся, то все равно в ближайшее три года такое решение не появится. На это уйдет минимум 5-6 лет. За это время вы построите 150 тысяч квадратных метров. 6 лет у жителей микрорайона не будет ни школ, ни детских садов, ни поликлиники. Та же ситуация с дорогами», – выразил озабоченность депутат.

Что будет со зданием бывшего городского аэровокзала

Отдельной темой на совещании прозвучала проблема сохранения памятника муниципального значения – здания аэровокзала бывшего аэропорта «Северный» (застройщик приобрел территории вместе с памятником архитектуры).

Светлана Кононова рассказала, что компания сохранит здание, отремонтирует его, разместит в нем музей имени Покрышкина и обустроит сквер. «В настоящее время проводим обследование здания. После заключения лицензированных специалистов приступим к реставрации», – пообещала гендиректор компании-застройщика.

Начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева в свою очередь рассказала, что надзорные органы в этом году оштрафовали застройщика на 100 тысяч рублей «за непринятие мер по сохранению памятника». «Его снос невозможен, за это последует уголовная ответственность. Не думаю, что кто-то к этому будет стремиться. Но застройщик должен предпринять все меры по сохранению памятника», – подчеркнула глава госинспекции. Кроме того, Елена Медведева отметила, что окружающие аэровокзал здания на презентационных слайдах выглядят непритязательно. «Если позиционировать развитие этой территории, как создание нового района города, то, конечно, хотелось бы видеть больше характерных стилистических черт и элементов хотя бы в той застройке, которая прилегает к памятнику архитектуры. Пока мы видим стандартные коробки в стиле 90-х, о чем неоднократно говорили на заседании», – отметила Елена Медведева. Она привела в пример ЖК «Инские холмы», который возводится также в историческом месте Новосибирска. «Мы вместе с девелопером находили компромиссы и варианты, в том числе подходы к проектированию зданий, чтобы они не нарушали исторической целостности района. Меняли этажность, обсуждали визуальные решения. Не нужно воспринимать инспекцию как жандарма, мы готовы к взаимодействию», – сказала начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Выступавший вслед за ней представитель общественности, как его представил Сергей Трубников, Алексей Носов посетовал, что инспекция не выступает в роли жандарма. «Вы собака без зубов. Застройщик по 73-ФЗ закону должен не просто реконструировать, а и содержать здание в надлежащем состоянии. Собственник не предпринимает ничего. Я считаю, что нужно инициировать процедуру по отъему у него исторического здания, которое для многих новосибирцев является знаковым», – предложил общественник.

Сергей Трубников выразил пожелание, что застройщик услышит новосибирцев и в ближайшее время предпримет шаги по содержанию и по приведению в надлежащий вид здания аэровокзала.

Вето на дальнейшую застройку

Председатель комиссии по градостроительству в течение всего совещания несколько раз повторил, что это только первая попытка разобраться с тем, как будет осваиваться перспективная для города площадка. «Это первое совещание, мы будем помогать максимально застройщику. Хочу, чтобы он это понимал. Но и понимал, тревогу новосибирцев. Нужна коммуникация всех профильных структур, совместная работа, которая поможет нормально интегрировать новый жилой комплекс в городскую застройку», – подчеркнул Сергей Трубников.

Он зачитал решение комиссии: «обратиться к председателю Совета депутатов Новосибирска с предложением направить от горсовета письмо в адрес мэра города и застройщика, в котором рекомендовать застройщику земельного участка бывшего городского аэропорта подготовить комплексный мастер-план с указанием технико-экономических показателей и датами планируемого строительства, предоставить его на архитектурно-градостроительный совет. Мэрии при наличии правовых оснований пока не выдавать разрешений на строительство новых жилых домов до исполнения вышеуказанных рекомендаций».

Эти рекомендации, по понятным причинам не устроили застройщика. Светлана Кононова усмотрела в них элементы недобросовестной конкуренции. «Почему такие рекомендации не поступают в отношении застройщиков, которые строят рядом с нашей территорией?», – задала она вопрос собравшимся. По ее мнению, мэрия не имеет законных оснований не выдавать разрешения на строительство, так как они соблюдают все требования Градостроительного кодекса РФ. «Прошу не переходить грань, которая у нас определена законодательством», – попросила Светлана Кононова.

Однако депутаты обращение приняли. Кроме того, было принято решение обсудить вопрос о строительстве ЖК «Легендарный-Северный» уже на площадке Законодательного собрания.