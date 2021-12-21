Сбивший ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске водитель ВMW получил срок в колонии

В Новосибирске вынесен приговор водителю ВMW X6, который сбил 12-летнего мальчика, ехавшего по пешеходному переходу на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия и суда, авария произошла 5 июня около 17:30 часов. Водитель за рулем ВMW X6, ехавший по проезжей части улицы Никитина в Октябрьском районе Новосибирска и нарушил требования ПДД. Когда включился запрещающий сигнал светофора мужчина не снизил скорость, продолжив движение. Он выехал на регулируемый пешеходный переход, после чего совершил наезд на 12-летнего ребенка, который переходил проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал светофора. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

«Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину в совершении указанного преступления мужчина признал в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

Приговором суда ему назначено наказание — 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения сроком на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Помимо этого, им удовлетворен иск о компенсации морального ущерба потерпевшей стороне в 1,5 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.