Уникальный отраслевой центр повышения эффективности катализаторов заработал в Омске

«Газпром нефть» открыла в Омске научно-исследовательский центр испытания катализаторов «Селектум», который станет частью комплекса катализаторного производства компании. Это первый подобный проект на территории России и стран СНГ.

Как рассказали в компании, оборудование центра моделирует работу установок нефтеперерабатывающего завода. Оно позволяет оперативно подбирать параметры катализаторов в зависимости от задач конкретного НПЗ, обеспечивая максимально возможную эффективность работы катализатора.

Центр «Селектум» стал первым объектом, запущенным в рамках национального проекта по созданию в России производства современных катализаторов. Строительство производственного комплекса в Омске ведет «Газпромнефть – Каталитические системы».

Как отметил губернатор Омской области Александр Бурков, побывавший на предприятии с рабочим визитом, проект значим не только для региона, но и для страны в целом.

«На сегодняшний день от 70 до 100 процентов катализаторов приобретается за рубежом. В связи с тем, что это – программа импортозамещения, строительство завода катализаторов получило статус национального. Было подписано трехстороннее соглашение между правительством России, правительством Омской области и компанией «Газпром нефть». Благодаря научной поддержке Сибирского отделения Российской академии наук и научных работников компании «Газпром нефть» мы получили совершенно уникальный центр испытаний, какого нет на сегодняшний день ни на одном нефтеперерабатывающем заводе. Более того, этот центр будет обслуживать не только наш, омский нефтеперерабатывающий завод, но и принимать заказы других отраслевых предприятий и компаний. Это большой шаг в развитии науки», – сказал Александр Бурков.

Годовая мощность будущего катализаторного завода в Омске составит 21 тыс. тонн современных систем для ключевых процессов нефтепереработки, которые обеспечивают производство моторных топлив. Запланированный объём обеспечит все российские предприятия нефтепереработки катализаторами и откроет возможность экспорта российской продукции на зарубежные рынки.

«В сотрудничестве с российскими учеными мы разработали и запатентовали собственные технологии выпуска каталитических систем, превосходящих по эффективности зарубежные аналоги. После пуска нового производства мы сможем обеспечить самыми востребованными типами катализаторов все российские НПЗ, полностью решив проблему зависимости отрасли в этой сфере от зарубежных производителей», – отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

В реализации проекта участвуют ведущие российские научно-исследовательские институты, производители и поставщики оборудования, в том числе более 20 омских предприятий. Инвестиции «Газпром нефти» в создание катализаторного производства превышают 30 млрд руб.