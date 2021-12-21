В Новосибирской области могут продлить новогодние каникулы из-за коронавируса

Власти Новосибирской области не исключили возможности продления новогодних каникул в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Пока же соответствующий показатель в школах региона, по данным областного минобразования, идёт на спад.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил о возможном продлении новогодних каникул в школах региона. По его словам, такая мера не исключена в случае роста заболеваемости коронавирусом среди учеников. Пока же предполагается, что в разных образовательных учреждениях каникулы начнутся с 28 по 30 декабря и закончатся 10 января.

«Вполне возможно, что на какое-то время их (каникулы) придётся продлить», — сообщил Сергей Федорчук во время трансляции в Instagram-аккаунте сайта НГС 21 декабря.

Министр отметил, что сейчас заболеваемость коронавирусом среди школьников в Новосибирской области идёт на снижение. Так, за неделю она сократилась на 50 человек. Всего в образовательных учреждениях региона «ковид» выявлен у 370 человек, большинство из них дети.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал возможность отмены QR-кодов в общепитах региона на время новогодних праздников.