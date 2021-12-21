Гендиректор Сибирской генерирующей компании прокомментировал возможность переезда головного офиса в Сибирь

21 декабря на итоговой пресс-конференции генеральный директор Сибирской генерирующей компании прокомментировал информацию о возможном переезде головного офиса СГК и СУЭК в один из сибирских регионов, а также поделился планами на следующий год.

По его словам, передислокация центрального офиса в Новосибирск или Красноярск нецелесообразна. «Теплоэнергетика, как отрасль, имеющая высокую социальную значимость, очень регулируемая. И достаточно большую часть нашей работы составляют взаимоотношения с органами власти, – пояснил гендиректор СГК Герман Мустафин. – Пользователям эта часть не видна. Но если она перестанет работать, это почувствует на себе каждый».

Всего в 2022 году компания, по его словам, планирует инвестировать в модернизацию объектов генерации и тепловых сетей в следующем году порядка 50 млрд рублей. Достаточно весомую часть этой суммы получит Новосибирск, который гендиректор СГК назвал главной болевой точкой на карте присутствия компании. «Это должно было случиться рано или поздно – прокомментировал он переход новосибирских теплосетей в ценовую зону. – Другого выхода из сложившейся ситуации я не вижу».

Он подчеркнул, что инвестиции в теплосети Новосибирска начнут приходить сразу, как только закон вступит в силу. Ранее в большинстве городов, где вводилась данная система, основная сумма, расписанная на десять лет, расходовалась в первые годы, поскольку состояние теплосетей зачастую было плачевным.