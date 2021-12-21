Пятнадцать человек скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области

За минувшие сутки 385 жителей Новосибирской области заразились COVID-19. От заболевания скончались пятнадцать человек.

По данным оперативного штаба на 21 декабря, в Новосибирской области зарегистрировали 90 931 случай коронавируса, в том числе у 10 199 детей. Полностью выздоровели 61 313 человек.

За прошедшие сутки в Новосибирской области от заболевания скончались пятнадцать человек: мужчины в возрасте 83, 82, 73 и 76 лет и одиннадцать женщин в возрасте от 46 до 85 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 4 097 пациентов.

В инфекционные стационары с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 3 779 пациентов, в отделения реанимации лечатся 327 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 46 жителям региона.

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 491 новый случай заражения коронавирусом, от заболевания скончались 29 пациентов. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 2 550 человек. Тяжело переносят заболевание 562 пациента, 235 находятся на аппаратах ИВЛ.

В Кузбассе, по данным на 21 декабря, за сутки выявили 351 случай COVID-19, умерли четыре человека. В обсерваторах, стационарах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 136 человек, медицинскую помощь получают 6 764 пациента с диагнозом COVID-19.

Напомним, в начале декабря в России выявили два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». Вирус был обнаружен у двух пассажиров, прибывших из ЮАР. В Новосибирской области из-за ситуации с коронавирусом власти приняли решение о продлении режима повышенной готовности до 1 апреля 2022 года. Ранее ученый Сергей Седых дал прогноз о начале пятой волны COVID-19 в Новосибирской области.