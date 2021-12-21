На заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности депутаты оценили работу Агентства инвестиционного развития в 2021 году.

Как сообщил на прошедшем 20 декабря заседании комитета генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, объем привлеченных инвестиций АО «АИР» в 2021 году достигнет 11,4 млрд рублей.

«На территории области строят производственные помещения, в том числе, международные корпорации и крупные российские фирмы. Среди новых резидентов новосибирского промышленно-логистического парка – Ozon, «Мегафон», Сибирский транспортно-логистический центр, «Гамма-Сервис». АИР оказывает предпринимателям содействие в подготовке документов для предоставления региональных мер господдержки, сопровождает 30 проектов в сфере государственно-частного партнерства. На базе АИР действуют центры компетенций в сфере производительности труда, а также в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров», — отметил в своем докладе Александр Зырянов.

Гендиректор АИР также призвал депутатов поддержать проект по повышению производительности труда. «Хотелось, чтобы максимальное количество новосибирских компаний приняли в нем участие, – добавил Александр Зырянов. – Предприятия на 15-20% повышают производительность труда. Это хороший резерв и для экспорта, потому что компании могут снижать цены, конкурировать на экспортных рынках, и для повышения заработной платы сотрудникам».

Для продвижения Новосибирской области в 2021 году Агентство приняло участие в 33 мероприятиях федерального, международного и регионального уровня. Результативность этой работы и позитивную динамику в отчетах АИР констатировал заместитель председателя бюджетного комитета Заксобрания Валентин Сичкарев.

Первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров подчеркнул значимость деятельности АИР в связке с минэкономразвития и депутатами ЗС. «Ждем, что вы своим умением привлекать инвестиции в Новосибирскую область заразите, в том числе, Технопарк. Чтобы не только поглощать бюджетные деньги, но и возвращать», — добавил он.

Председатель бюджетного комитета регионального парламента Ирина Диденко предложила АИР совместно с депутатами и уполномоченным по правам предпринимателей «детально разобраться, как качественно поменять не только итоги в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, но и в целом параметры делового климата в Новосибирской области». А председатель комитета Фёдор Николаев предложил вынести это на рассмотрение отдельным вопросом на заседание в 2022 году.

Также Фёдор Николаев заострил внимание на эффективности работы в рамках территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). «Мало информации, и мы пока не понимаем: либо это не работает совсем, либо нужно что-то надо делать со стороны региона: рассмотреть, как улучшить, изучить варианты», – сказал председатель комитета. При этом, по информации Александра Зырянова, создание инфраструктуры ТОСЭР в Искитимском и Тогучинском районах Новосибирской области будет завершено в 2022 году.

Александр Зырянов резюмировал, что сейчас задача АИР – дойти до высшей группы в распределении российских регионов по рейтингу инвестиционного климата. «Мы дошли до группы В (средний потенциал – умеренный риск), впереди – только А», — прокомментировал глава АИР Новосибирской области.