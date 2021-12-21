На сайте Арбитражного суда Новосибирской области появилось уведомление, что региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» обратилось с исковым заявлением о признании себя банкротом.

«Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС») начала процедуру самобанкротства, о чем предупреждала две недели назад. Исковое заявление о признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности) поступило в Арбитражный суд Новосибирской области 20 декабря. В списке кредиторов организации на портале Федресурс указаны такие компании, как ООО «ЛАТРАНС», ООО «ТБО», ООО «НСТ» и МУП «САХ».

Как рассказывал «Континент Сибирь», депутаты Заксобрания Новосибирской области на сессии 16 декабря рассматривая ситуацию, сложившуюся в области вокруг регионального оператора по обращению с ТКО, предупреждали областное правительство о том, что общая сумма исков к «Экологии-Новосибирск» только от компаний-перевозчиков мусора составляет почти 2 млрд 400 млн рублей. И предполагали, что в ближайшее время регоператор подаст на самобанкротство, чтобы «уйти от исполнительных листов».

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов тогда заверил региональных законодателей, что на этот случай у правительства есть план. «Мы к этой ситуации давно готовы. У нас есть детальный план, если будет необходимость, понимаем, как действовать. Нормативно все определено», – заверил депутатов министр, отвечая на их вопросы.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал в интервью нашему изданию, что «дал команду запустить процедуру расторжения договора с регоператором». «Процедура начата. Она не быстрая. Требовалось принять нормативные распорядительные документы. На уровне правительства нужно проработать сам порядок перехода полномочий от оператора на организацию, которая подхватила бы эту функцию. Поэтому процесс идет», – отметил глава региона.

На сайте регоператора 21 декабря появилась информация, что «в новогодние праздники работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами проконтролируют региональные и муниципальные власти». Ранее «Экология-Новосибирск» утверждала, что будет вывозить мусор в новогодние праздники без сбоев, по графику.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 16 декабря во время пресс-конференции рассказал, что мэрия Новосибирска уже принимает определённые меры подстраховки для того, чтобы обеспечить гарантированный вывоз мусора из городских дворов в дни новогодних праздников. Также глава города сообщил о готовности МУП «Спецавтохозяйство» полностью взять на себя функции регионального оператора по обращению с ТКО.