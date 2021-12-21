Хотеть все и не успеть ничего: в чем проблема «вечных студентов»

Проектная группа по межпоколенческим коммуникациям РАСО провела в Новосибирске дискуссию «Синдром вечного студента. Где, зачем и чему учатся 30-летние». Дискуссия проходила в блоке «Образование» в рамках II Евразийской недели межпоколенческих коммуникаций. В этом году она приурочена к 30-летию Российской ассоциации по связям с общественностью, основная тема этого года: День Рождения миллениума: как сегодня живет потерянное поколение 30-летних?

«Образование сегодня является одной из основных сфер применения, от школы до корпоративного обучения, старшее поколение передает опыт младшему по ряду новых направлений и наоборот. Популярным понятие lifelong learning стало благодаря поколению миллениалов, которое успевает так много учиться, но успевает ли оно так же много применять свои новые знания на практике?» – обозначил в начале дискуссии руководитель проектной группы по межпоколенческим коммуникациям РАСО Вячеслав Завалин.

Позицию государства в дискуссии представлял заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов, который тоже является членом Российской ассоциации по связям с общественностью. Он отметил, что обучение по направлению цифровой трансформации (одно из ведущих направлений), которое изначально было федеральной задачей, сейчас работает и на уровне муниципалитетов. «И чиновники живо реагируют, поскольку понимают, что это дает им конкурентоспособность. Молодые люди, которые приходят во власть на низшие позиции, активно проявляют себя и сами хотят учиться. Зачастую работодатели их поддерживают и оплачивают учёбу, но это не исключает и самостоятельного получения образования», – говорит он.

«Везде хотел и чуть-чуть сломался – это показательная история поколения 30-летних, – говорит член проектной группы по межпоколенческим коммуникациям РАСО Анна Завалина. – В какой-то момент может возникнуть мысль: а вдруг я Стив Джобс, все свои знания в какой-то точке применю и что-нибудь такое придумаю? Однако, чем больше твой потенциал, тем меньше твоя самореализация. Чем больше навыков ты освоил, тем меньше можешь применить. Это и называется образовательной прокрастинацией».

Хуже, по ее словам, только те случаи, когда человек действительно пытается запихнуть в рабочие процессы все то, что узнал, по максимуму. «В итоге получается суп из всего. Возникает вопрос, от чего я могу отказаться в своей деятельности, чтобы применить новые навыки. Спрос будет исключительно на тех, кто не только куда-то сходил и посмотрел, но ещё и применил на практике. Потому что быть классным, интересным, суперским человеком – это здорово, но это уже практически все умеют. Хорошо бы научиться свой креатив воплощать во что-то и менять среду вокруг себя. Мой совет 30-летним – быть жестче к себе и честно себе отвечать, куда я дальше понесу все эти прекрасные знания», – резюмирует Анна Завалина.

Еще одно явление времени – слэш-карьеризм. О том, что это такое, рассказала соосновательница благотворительного магазина Gusto Алиса Гринемаер. Суть его в том, что вместо углубленного изучения какого-то одного дела и «прогресса» по этой ветви люди (в первую очередь, миллиниалы и младше) все чаще выбирают набор поверхностных знаний по многим направлениям сразу. «Тема многозадачности, которая сейчас мучает людей 30 лет, мучила и меня, потому что я видела, что мой собственный проект хромает – вспоминает она. – Затем я решила, что необходимо сконцентрироваться на чём-то одном для работы и одном хобби, которое можно монетизировать для души. Мы хотим продать своё время подороже, поэтому выбираем слэш-карьеризм. К тому же сейчас принято считать, что работа – это праздник и удовольствие, никакого преодоления и насилия над собой. Поэтому даже те, кто к 30 годам уже обзавелся какой-то карьерой, задумались».

В итоге сегодня обычное дело когда, например, банковский клерк по вечерам делает какие-нибудь сувениры ручной работы и продает их. Самый наглядный результат такого перехода – нарастающий дефицит фундаментальных знаний и квалифицированных кадров.

Изменились и запросы на источники знаний. Андрей Андреев, участник дискуссии и основатель одноименной академии констатировал, что сегодня высшее образование уже не справляется с запросами миллениалов и они полным ходом ищут знания на стороне. «Раньше вписывать в резюме в графе «образование» прохождение курсов какого-нибудь блогера-инфлюенсера было неудобно и даже стыдно, – комментирует он. – Сегодня молодые люди, прежде всего миллениалы, этого не стесняются».

Под воздействием тренда на постоянное обучение трансформировался и рынок труда. Участники дискуссии пришли к выводу, что для самореализации необходимо балансировать между прошлым, настоящим и будущим. И желание учиться лучше всего дополнить навыком монетизации полученных знаний и умений. При всех своих трудностях, сама по себе готовность к переменам – очень хороший навык и зарабатывая на востребованной сегодня специальности, желательно посматривать за трансформацией рынков, начать обучаться одной из профессий будущего, которая сегодня, возможно, не приносит больших доходов, но в будущем может стать отличной инвестицией. Многие так и поступают, правда, к сожалению, не всегда осознанно и эффективно.