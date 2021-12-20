Томичи попросили Путина вернуть городу арестованного мэра

Сторонники находящегося под следствием мэра Томска Ивана Кляйна направили письмо президенту России Владимиру Путину. Они попросили главу государства поспособствовать снятию обвинений с градоначальника.

Инициативная группа жителей Томска направила письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку находящегося под арестом мэра Ивана Кляйна. Как сообщается в группе «За Ивана Кляйна!» соцсети «ВКонтакте», подписи под посланием поставили около 13 тыс. человек.

Авторы письма попросили президента «вернуть Томску законно избранного мэра». По их словам, свидетельские показания, а также определённые документы говорят в пользу того, что обвинения, выдвинутые Кляйну, являются голословными.

«Большинство свидетелей не подтверждает ничего из того, в чем обвиняют мэра. Абсурдность ситуации заключается в том, что судят Ивана Григорьевича за его твёрдое и последовательное отстаивание интересов города и горожан»,— говорится в тексте письма.

Как отмечает «Ъ-Сибирь», инициатором обращения выступил председатель Совета старейшин Томска Анатолий Чемерис, к которому позже присоединились волонтёры. Они организовали пункты сбора подписей, работавшие в течение пяти дней.

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан в ноябре 2020 года. Он обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, градоначальник незаконно обозначил 300-метровую санитарную зону вокруг здания ОАО «Томское пиво», что помешало планам местного застройщика. Кроме того, Кляйну инкриминируют незаконную передачу земельного участка дочери, а также деятельность в интересах «Томского пива», руководителем которого мэр являлся ранее.

От исполнения своих обязанностей Кляйн отстранён, сейчас он находится под домашним арестом.