Томичи попросили Путина вернуть городу арестованного мэра

Юлия Моисеева
 
Иван Кляйн
Фото Михаила Перикова

Сторонники находящегося под следствием мэра Томска Ивана Кляйна направили письмо президенту России Владимиру Путину. Они попросили главу государства поспособствовать снятию обвинений с градоначальника.

Инициативная группа жителей Томска направила письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку находящегося под арестом мэра Ивана Кляйна. Как сообщается в группе «За Ивана Кляйна!» соцсети «ВКонтакте», подписи под посланием поставили около 13 тыс. человек.

Авторы письма попросили президента «вернуть Томску законно избранного мэра». По их словам, свидетельские показания, а также определённые документы говорят в пользу того, что обвинения, выдвинутые Кляйну, являются голословными.

«Большинство свидетелей не подтверждает ничего из того, в чем обвиняют мэра. Абсурдность ситуации заключается в том, что судят Ивана Григорьевича за его твёрдое и последовательное отстаивание интересов города и горожан»,— говорится в тексте письма.

Как отмечает «Ъ-Сибирь», инициатором обращения выступил председатель Совета старейшин Томска Анатолий Чемерис, к которому позже присоединились волонтёры. Они организовали пункты сбора подписей, работавшие в течение пяти дней.

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан в ноябре 2020 года. Он обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, градоначальник незаконно обозначил 300-метровую санитарную зону вокруг здания ОАО «Томское пиво», что помешало планам местного застройщика. Кроме того, Кляйну инкриминируют незаконную передачу земельного участка дочери, а также деятельность в интересах «Томского пива», руководителем которого мэр являлся ранее.

От исполнения своих обязанностей Кляйн отстранён, сейчас он находится под домашним арестом.

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