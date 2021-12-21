Израильская сеть кофеен планирует открыть 14 заведений в городах Сибири

Международная сеть кофеен Cofix намерена запустить в 2021 году в России 200 новых точек. Среди городов Сибири кофейный дискаунтер пока представлен только в Иркутске, но рассчитывает расширить географию своего присутствия, выйдя в Новосибирск, Красноярск и Омск.

«В следующем году международная сеть кофеен Cofix планирует открыться в Новосибирске, Красноярске и Омске. В этих городах мы рассчитываем открыть в сумме 12 локаций», – пояснила «Континенту Сибирь» PR-менеджер Cofix в России Александра Артамонова. По ее словам, речь идёт о франчайзинговых точках. На сегодня Cofix находится в стадии поиска франчайзи, но, как отмечают в компании, «с некоторыми потенциальными партнёрами уже ведутся переговоры по планам развития в этих городах».

В свою очередь директор по развитию Cofix в России Андрей Фомин в недавнем интервью основателю федеральной сети Cheburek.me, новосибирскому предпринимателю Александру Долгову отметил, что в 2022 году израильская сеть планирует открыть в России 200 новых точек. При этом, он отметил, что не боится конкуренции с действующими участниками рынка. Среди заметных игроков новосибирского рынка кофеен он отметил «Академию кофе».

Согласно сайту Cofix, среди городов Сибири сеть на сегодня представлена в Иркутске. В частности в этом городе Cofix, по словам Андрея Фомина, хорошо чувствует себя в торговых центрах. Примечательно, что именно Иркутск также является единственным городом Сибири, где присутствует сеть «Даблби».

О планах по открытию точек в других городах Cofix упоминал еще в начале 2019 года. В компании на тот момент отмечали, что видят возможным открытие не менее 20-25 кофеен разного формата во всех городах с населением и агломерацией около 1 миллиона человек. Однако пандемия коронавируса наложила отпечаток на реализуемость изначально намеченных планов.

Согласно сайту компании, стоимость франшизы Cofix составляет от 4,8 млн рублей за формат «островка» в торговом центре. Среди других форматов — кофейня на фудкорте (от 5,4 млн рублей), кофейня с посадочными местами (от 6 млн рублей), фудтрак (от 8 млн рублей). Помимо этого сеть также внедрила такие инструменты, как «ребрендинг» (для перехода кофейни на бренд Cofix с компенсацией затрат) и «подписка» (дает региональному заведению доступ к ИТ-платформе, позволяющей создать «умную» кофейню Cofix flex).

Сеть Cofix основана израильским предпринимателем Ави Кацем. Особенностью заведения являются фиксированные цены на кофе и сопутствующую продукцию. Первое заведение в таком формате предприниматель открыл еще в 2013 году — стоимость любого из блюд составляла пять шекелей. В России Cofix считается дискаунтером на рынке кофейных услуг.

Ранее сибирские кофейные сети не считали Cofix своим конкурентом. Так, основатель Skuratov Coffee Виктор Скуратов в интервью «Континенту Сибирь» ранее отмечал, что кофе за 60 рублей – это, прежде всего, альтернатива того, чтобы сделать и выпить этот напиток дома. «Cofix работает с другой структурой потребления. В Москве у нас около каждого заведения находится порядка 19 экспресс-кофеен, включая такие сетевые проекты, как Cofix или Pravda. Но несмотря на это, наша выручка растет». В свою очередь основатель новосибирской сети кофеен Brew Sell Андрей Шеменев отмечал, что качество продукта нельзя отделять от механизмов ценообразования. «Навряд ли за 60 рублей можно будет получить что-то по настоящему хорошее. Хотя, наверняка как какую-то свою аудиторию такой формат найдет, даже в избалованном хорошим кофе и хорошими кофейными традициями Новосибирске», — отмечал собеседник издания.

Cofix – не единственный федеральный игрок кофейного рынка в формате «все по фиксированной цене», планирующий экспансию в Сибири. Так, 30 марта в ТРЦ «Галерея Новосибирск» открылась первая в Сибири кофейная точка сети ONE PRICE COFFEE. Компания заявила о планах в течение двух лет открыть в Сибирском федеральном округе (в частности в Новосибирске, Омске, Красноярске, Барнауле, Иркутске, Томске, Кемерово и Новокузнецке) более 100 заведений, из них 30-50 — в Новосибирске. Основателем компании является экс-президент федеральной сети «Шоколадница» Сергей Румянцев. На сегодня, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 4 кофейни ONE PRICE COFFEE.

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