«Кузбассразрезуголь» увеличил финансирование на новогодние подарки

Сладкие подарки к Новому году – конфеты, шоколад и другие кондитерские изделия в красочной упаковке получили более 11,6 тысяч детей работников УК «Кузбассразрезуголь» и более 12 тысяч ветеранов организации. На эти цели компания направила почти 13,7 миллионов рублей.

Как сообщают в пресс-службе компании, выделенная сумма почти на 220 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

В преддверии Нового года и Рождества представители компании вручили также новогодние подарки 745 воспитанникам детских домов, школ-интернатов и детям из малообеспеченных кузбасских семей. Ещё 40 именных подарков — игрушки, гаджеты, часы и так далее получили воспитанники кемеровского детского дома №2. Их новогодние желания исполнили работники управления УК «Кузбассразрезуголь» в рамках акции «Ёлка добра», которая впервые прошла в компании.

Накануне праздника в УК «Кузбассразрезуголь» традиционно подвели итоги ежегодного новогоднего конкурса детского творчества, учредителем которого выступает благотворительный фонд «Дети России» (УГМК). В 2021 году участниками творческого соревнования «Самая красивая новогодняя гирлянда» стали почти 200 детей работников компании. Все юные мастера также получили сладкие подарки, а 14 победителей в различных номинациях дополнительно были отмечены памятными дипломами и призами.