В Первомайском районе Новосибирска произошло массовое отключение отопления и горячего водоснабжения из-за ремонта трубопровода, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

В Первомайском районе Новосибирска 20 декабря без отопления и горячего водоснабжения остался 201 многоквартирный дом, 21 образовательная организация и пять медицинских учреждений. Отключение связано с ремонтными работами на перекачивающей насосной станции №8 в Первомайском районе Новосибирска.

«Сегодня проводим работы в Первомайском районе — на перекачивающей насосной станции №8. Бригада меняет поврежденную запорную арматуру на трубопроводе диаметром 500 мм. <…> Работы планируем завершить сегодня вечером, до 20:00, после чего отопление и горячее водоснабжение восстановим», — сообщает пресс-служба СГК.

По данным муниципального портала систем жизнеобеспечения, 20 декабря в Новосибирске без горячей воды остались 244 здания, 184 отключены от теплоснабжения. Все отключения плановые.

Напомним, в конце прошлой недели в Новосибирске из-за ремонта трубопровода 39 зданий были отключены от отопления и горячего водоснабжения.