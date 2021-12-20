855 000 рублей* – минимальный первоначальный взнос при покупке двухкомнатной квартиры 72,7 кв.м. в «Расцветай на Обской» комфорт-класса по программе «Господдержка – 2020»**. Дом высокой степени готовности. В наличии двух-трехкомнатные квартиры 72,7 – 84 кв.м.

Уникальность местоположения «Расцветай на Обской» – сочетание нескольких оптимальных параметров.

1. Удобная транспортная доступность, 7 минут на машине до метро «Речной вокзал». Можно дойти пешком за 15 – 20 минут.

2. Остановки общественного транспорта.

3. Михайловская набережная.

4. Прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска Большевистскую или улицу-дублер Обскую создает дополнительное удобство для автомобилистов.

С точки зрения инфраструктуры место тоже удачное. Рядом с домом гипермаркет «Лента». Это обжитой район, здесь есть детские сады, поликлиника, школа.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

Интерьерные решения подъездов перекликается с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно найти плавность речной волны и прочность природного камня и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

Двух-и-трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» — 72,7 кв.м и 84 кв.м. Планировки продуманы и функциональны.

Квартиру можно приобрести прямо сейчас или на новогодних каникулах.

**Программа «Господдержка — 2020» от Банк ВТБ (ПАО). Стоимость — 5,7 млн, ставка 5,75%, срок кредита 20 лет, первоначальный взнос — 15% от стоимости.

* Банки-партнеры: Сбер, Банк ДОМ.РФ, Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк» и др.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

Тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщик:

ООО СЗ «Расцветай на Обской»,

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