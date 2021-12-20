Стало известно, когда закончится массовая вакцинация от гриппа в Новосибирской области

Вакцинация от гриппа в регионе завершится в конце наступившей недели. Об этом на оперативном совещании, которое прошло в областном правительстве 20 декабря заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Глава минздрава уточнил, что всего от гриппа с начала прививочной кампании в Новосибирскую область было поставлено 930 810 доз вакцин от гриппа, сейчас осталось 19 797 доз.

«На этой неделе мы закончим вакцинацию от гриппа в регионе, но вакцинация от коронавирусной инфекции будет продолжена», — отметил Константин Хальзов.

Он уточнил, что за прошедшую неделю от COVID-19 вакцинировано 92 172 человека. Всего первым компонентом привито 1 млн 326 тысяч жителей Новосибирской области.

«За последние сутки с подтвержденным диагнозом ковид зарегистрировано 378 человек, госпитализация потребовалась 93 пациентам. Общий коечный фонд составляет 4 700 мест – этого достаточно для приема всех пациентов, которым необходима терапия», — добавил министр здравоохранения.

Напомним, с сегодняшнего дня, 20 декабря в Новосибирской области вводятся новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией — система QR-кодов для посещения некоторых объектов сферы услуг. В них вошли парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны. Также в регионе будут проверять QR-коды у родителей при посещении детских новогодних мероприятий.