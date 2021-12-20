Руководителей новосибирских предприятий познакомили с разработками НГУ

Деловой клуб «СЭР» провел заседание в Новосибирском государственном университете (НГУ). Встреча промышленников и ученых стала очередным шагом НГУ в рамках нового курса университета, направленного на более тесное взаимодействие с реальным сектором.

16 декабря состоялось заседание Делового клуба руководителей предприятий «Содружество – Эффективность – Развитие» (СЭР) для презентации научного и инновационного потенциала Новосибирского государственного университета, а также обсуждения направлений сотрудничества с индустриальными партнерами.

Ректор университета, академик РАН Михаил Федорук в своем вступительном слове представил общее положение дел в университете и те возможности, которые он может предложить индустриальному сектору. «На территории Академгородка Новосибирский госуниверситет – единственное интегрирующее звено между Российской академией наук и крупными индустриальными партнерами. Университет остается специализированным вузом по подготовке кадров для фундаментальных наук и высокотехнологичных компаний. Но этим наши задачи не ограничиваются, необходимо также научные изыскания воплощать в новые технологии, которые будут служить обществу и бизнесу. И здесь НГУ тоже обладает широким набором компетенций», – рассказал он.

По словам ректора, у НГУ уже есть успешный опыт взаимодействия с индустриальными партнерами, как крупными корпорациями (госкорпорации Росатом и Роскосмос, ПАО Газпромнефть, холдинг «Фармстандарт»), так и инновационными компаниями (например, новосибирским производителем графеновых нанотрубок Ocsial, запустившим совместно с университетом специальную программу по подготовке кадров для своего предприятия).

Более подробно о механизмах возможного сотрудничества НГУ с индустриальными партнерами рассказал в своем выступлении директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.

Вариантов несколько. Во-первых, современному производству требуются специалисты с уникальными наборами компетенций, способные работать на стыке разных областей знаний. Программисты, владеющие основами физики, материаловедения или генетики, биотехнологи, хорошо разбирающиеся в физических и химических процессах, химики, умеющие строить математические модели и т.д. Найти такие кадры на рынке труда очень непросто. Но можно подготовить их «под себя» в НГУ, для чего университет готов предложить разработать самые разные (и довольно гибкие) образовательные программы.

Также университет может выполнять различные исследовательские и опытно-конструкторские работы по заказу предприятий, используя для этого собственную приборную базу и ресурсы научных институтов Академгородка.

И, наконец, большие возможности открываются для консорциумов, которые могут создавать вузы совместно с индустриальными партнерами. «Законодательство предусматривает механизмы привлечения бюджетных средств на оплату довольно значительной части затрат на исследования, проводимыми вузами в интересах промышленных предприятий-участников консорциума», – пояснил Александр Люлько.

Также в ходе встречи представители НГУ кратко представили гостям результаты работы университета по ряду инновационных технологий. Старший преподаватель Геолого-геофизического факультета НГУ Константин Федин рассказал о возможностях, которые дает технология неразрушающего контроля. Используя микросейсмический мониторинг акустических шумов в сочетании с некоторыми другими показателями можно не только в кратчайшие сроки (несколько минут) оценить устойчивость конструкций, но и даже предсказать появление трещин в их стенах с точностью до нескольких дней. С помощью этой технологии успешно производилась оценка и мониторинг устойчивости зданий в Норильске, участков плотины Новосибирской ГЭС и Бугринского моста, а также ряда других объектов.

Еще больше возможностей для решения производственных задач открывает использование технологий, основанных на искусственном интеллекте, которым посвятил свое выступление заместитель директора Центра смарт-технологий и искусственного интеллекта НГУ Аркадий Рофе. «Не стоит считать, что искусственный интеллект – это только нейросети, это и цифровые помощники, и различные роботы, и системы, обладающие предсказательной способностью, которые быстро и с высокой долей достоверности выдадут прогноз, к чему приведут те или иные решения, принимаемые вами», – подчеркнул он.

Кроме того, участники встречи посетили ЦКП «Высокие технологии и аналитика наносистем» (руководитель которого, академик РАН Александр Асеев рассказал об исследованиях, которые уже проводят по заказу различных предприятий, включая Новосибирский завод полупроводников и «Катод») и лабораторию аэрокосмических исследований НГУ, где понаблюдали за полетом спутника НОРБИ (CubeSat 6U) в онлайн-режиме.

«Это было очень познавательное заседание нашего клуба, мы узнали много нового для себя о том, что происходит внутри стен университета. И НГУ действительно есть что показать и чем гордиться. Беда в том, что полноценное партнерство в таких проектах сегодня могут себе позволить разве что крупные госкорпорации – Росатом, Роскосмос. А у обычного предприятия не хватит на это ни ресурсов, ни возможностей. Разве что в рамках консорциума, но и там, скорее всего крупные игроки будут «тянуть одеяло на себя», в смысле определения программы их работы. С другой стороны, в таких консорциумах у предприятий меньшего масштаба есть хоть небольшой шанс для внедрения передовых технологий и на своем производстве», – поделился своей оценкой итогов встречи с корреспондентом «Континент Сибирь» председатель правления Делового клуба «СЭР» Валерий Эдвабник.

Впрочем, ряд других участников были настроены более оптимистично, тем более, что у НГУ уже есть примеры успешного сотрудничества с новосибирскими предприятиями как раз в рамках консорциума (наше издание уже рассказывало о совместных проектах НГУ и СибНИА в рамках Центра компетенций по новым материалам). И если в наступающем году университет выиграет в конкурсе на создание аналогичного Центра по искусственному интеллекту, вероятно, примеров такого сотрудничества станет больше.