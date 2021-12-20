Экс-главу минздрава Хакасии осудили за превышение полномочий

Суд признал виновными в превышении должностных полномочий экс-министра здравоохранения Республики Хакасия и его первого заместителя, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Абаканский городской суд вынес приговор бывшему министру здравоохранения Республики Хакасия и его первому заместителю, которых обвинили в совершении преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уточняется, что основанием для возбуждения дела послужили результаты проверки Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2019 года чиновники, вопреки требованиям действующего законодательства, приняли решение о транспортировке на вертолете санитарной авиации в республиканскую больницу двух своих коллег, находившихся в больнице Кузбасса после ДТП. Уточняется, что медицинские показания для транспортировки на вертолете отсутствовали.

«Преступными действиями виновных лиц допущено неправомерное расходование бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», на общую сумму более 900 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Суд назначил фигурантам дела наказание в виде условных сроков. Три года лишения свободы условно получил бывший глава министерства здравоохранения региона, два года — действующий первый заместитель министра. Последнему также запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на полтора года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, в 2019 году министром здравоохранения Республики Хакасия являлся Владимир Костюш. Он покинул должность в 2020 году. Пост первого заместителя министра занимает Александр Стреленко, указано на сайте министерства.

Напомним, в начале декабря суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-главы Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоды, обвиняемого в превышении должностных полномочий.