Морозы до -45 градусов ожидаются в регионе Сибири

Аномальные морозы прогнозируют синоптики в Красноярском крае. Минимальная температура воздуха в регионе опустится до -45 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномальные морозы ожидаются в азиатской части России. В ближайшие пять дней температура воздуха в Красноярском крае будет ниже нормы на 6-20 градусов.

«На азиатской части страны холодает. В ближайшие пять дней в Красноярске температура будет ниже нормы на 16-20 градусов, в Якутии — на 6-8 градусов ниже нормы. Настоящая зима наконец-то пришла в азиатскую часть страны», — сообщил Роман Вильфанд, уточнив, что температура воздуха в Красноярском крае опустится до — 45 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, наиболее благоприятная погода ожидается в Омской и Новосибирской областях.

«Очень повезло Омску, Новосибирску. Там оттепельные температуры. Единственный регион, где высокая температура», — сказал Вильфанд.

По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», 20 декабря днем в центральных районах Красноярского края температура воздуха местами составит -30…-35 градусов, на севере ожидается похолодание до -42 градусов. Температура воздуха днем в Красноярске составит -19…-21 градус.

В ночь с 20 на 21 декабря в Красноярске ожидается похолодание до -23 градусов, днем столбик термометра опустится до -24 градусов, сообщает Gismeteo. В ночь 22 декабря в городе ожидаются морозы до -30 градусов, днем воздух прогреется до -24…-26 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области ночью 21 декабря температура воздуха составит -4…-9 градусов, местами до -15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 0…-5 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, местами ожидается небольшой снег.

Напомним, в Новосибирске открылся каток на Михайловской набережной. Его площадь составляет 2 300 кв.м. В городе также возобновил работу каток напротив Оперного театра.