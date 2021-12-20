20 Декабрь, Понедельник

18:52

Сын депутата Заксобрания Гришунин назначен директором «Новосибирской аптечной сети»

17:55

Томичи попросили Путина вернуть городу арестованного мэра

17:07

40-летняя женщина и еще десять человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

16:30

Компания Naumen составила рейтинг банковских клиентских центров

16:22

855 тысяч*, чтобы переехать в просторную квартиру возле Михайловской набережной в Новосибирске

16:05

Бывший замгубернатора Новосибирской области стал вице-мэром Челябинска

15:52

Более 200 домов в Новосибирске остались без тепла и горячей воды

14:51

Стало известно, когда закончится массовая вакцинация от гриппа в Новосибирской области

14:48

Мэр Новосибирска предрёк сложности в отношениях между региональной и городской властями

14:41

В кемеровском суде оглашают приговор по второму делу о пожаре в «Зимней вишне»

14:07

Ученый дал прогноз о начале пятой волны COVID-19 в Новосибирской области

14:03

Александр Щербатов: «Хотя пятую неделю идет снижение заболеваемости COVID-19, ситуация в Новосибирской области остается сложной»

13:35

Билайн протестировал AR-очки в сетях 5G и 4G – разница по скорости почти в двадцать раз

12:03

Экс-главу минздрава Хакасии осудили за превышение полномочий

11:08

Морозы до -45 градусов ожидаются в регионе Сибири

10:10

Глава СК РФ поручил доложить о ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе

19 Декабрь, Воскресенье

16:45

Два года условно получил житель Томской области за фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка»