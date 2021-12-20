Глава СК РФ поручил доложить о ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе

На шахте им. Рубана в Кузбассе произошла эвакуация горняков из-за нагревания угольного пласта. Следственный комитет организовал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 19 декабря на угледобывающей шахте им. Рубана в Кузбассе эвакуировали горняков из-за аварийной ситуации. Как сообщает пресс-служба МЧС России, предварительной причиной ЧП на шахте стало нагревание угольного пласта. На поверхность выведено 128 человек, пострадавших нет.

По факту произошедшего прокуратура региона проводит проверку по поручению Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, сообщает пресс-служба ведомства. Правоохранители проверят исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Свою проверку также организовали сотрудники Следственного комитета, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе проведения проверки по факту происшествия в шахте имени Рубана. <…> Ход и результаты проведения проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — сказано в сообщении.

Шахта имени А.Д. Рубана входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК). СУЭК является крупнейшей угольной компанией России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, сервисные и транспортные активы СУЭК расположены в 13 регионах России, указано на сайте компании. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек.

В Кузбассе Сибирская угольная энергетическая компания представлена, в частности, 7 шахтами, 2 разрезами, 5 обогатительными фабриками. Генеральным директором компании является Степан Солженицын, основной акционер — Андрей Мельниченко.

Напомним, в конце ноября в Кузбассе произошло ЧП на шахте «Листвяжная». В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей.