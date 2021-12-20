«Континент Сибирь» подводит итоги 2021 года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за участника рынка АПК Новосибирской области, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.
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