«Континент Сибирь» выбирает лучшую компанию сферы АПК по итогам 2021 года

Дмитрий Катаев
 
комбайн

«Континент Сибирь» подводит итоги 2021 года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за участника рынка АПК Новосибирской области, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.

Какое из перечисленных предприятий аграрного сектора Новосибирской области, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойно быть «Компанией года»-2021?

Результаты опроса

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