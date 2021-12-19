Два года условно получил житель Томской области за фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка»

Василий Попов
 
Жителя Томской области осудили условно за фотографию Геббельса на сайте «Бессмертного полка»
Фото Михаила Перикова

Томский областной суд вынес приговор по делу о реабилитации нацизма в отношении местного жителя, который пытался  разместить фотографию министра пропаганды нацисткой Германии Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертного полка».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, Томский областной суд признал виновным Сергея Сахарова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

«С целью реабилитации нацизма Сахаров, используя мобильный телефон, оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотоизображения начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии, одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера в период с 1930 по 1945 годы Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны», — указано в сообщении.

Уточняется, что фигурант дела пытался разместить на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию Геббельса в мае 2020 года и 2021 года.

Суд назначил наказание Сахарову в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Ему запрещено на протяжении двух лет заниматься «деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях». Суд также обязал Сахарова выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июне Следственный комитет отказался возбуждать дело о реабилитации нацизма в отношении новосибирского краеведа Андрея Позднякова из-за его колонки в СМИ, в которой автор критикует существующие формы празднования Дня Победы.

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