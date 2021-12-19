Два года условно получил житель Томской области за фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка»

Томский областной суд вынес приговор по делу о реабилитации нацизма в отношении местного жителя, который пытался разместить фотографию министра пропаганды нацисткой Германии Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертного полка».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, Томский областной суд признал виновным Сергея Сахарова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

«С целью реабилитации нацизма Сахаров, используя мобильный телефон, оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотоизображения начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии, одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера в период с 1930 по 1945 годы Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны», — указано в сообщении.

Уточняется, что фигурант дела пытался разместить на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию Геббельса в мае 2020 года и 2021 года.

Суд назначил наказание Сахарову в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Ему запрещено на протяжении двух лет заниматься «деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях». Суд также обязал Сахарова выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июне Следственный комитет отказался возбуждать дело о реабилитации нацизма в отношении новосибирского краеведа Андрея Позднякова из-за его колонки в СМИ, в которой автор критикует существующие формы празднования Дня Победы.