Омск накрыло густым туманом 

Вечером 18 декабря Омск погрузился в густой туман с запахом гари. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Вечером 18 декабря Омск и Омскую область накрыл густой туман. Жители в социальных сетях жалуются на запах гари. Как сообщили в администрации Омска 18 декабря, плотная дымка накрыла южную часть региона из-за «безветренной погоды и дыма от печей частного сектора».

Позже в ГУ МЧС России по Омской области подтвердили, что причинами аномальных погодных условий стали отсутствие ветра, а также продукты сгорания котельных, отопительных печей, двигателей внутреннего сгорания.

«По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночное время 19 декабря ожидается усиление ветра, что будет способствовать рассеиванию тумана. Жителям региона следует сохранять спокойствие», — отметили в пресс-службе ведомства.

В аэропорту задержали и отменили несколько рейсов. Так, по данным онлайн-табло Омского аэропорта, 18 и 19 декабря были отменены рейсы из Омска в Сочи, Барнаул, Тюмень и Москву, а также обратные рейсы из этих городов. Задержаны на 11-12 часов рейсы в Новосибирск и Екатеринбург — вылет должен был состояться вечером 18 декабря, однако отправление произошло только сегодняшним утром. Как сообщает «Город 55», утром 19 декабря туман все еще застилал Омск.

По данным Госавтоинспекции Омской области, вечером 18 декабря в регионе зарегистрировали 74 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях с материальным ущербом. В регионе также зафиксировали восемь ДТП, в результате которых два человека погибли и девять получили травмы.

Напомним, в конце ноября пассажиры почти сутки не могли вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Дубай. Ранее из-за технической неисправности самолета более чем на 12 часов задержали рейс Новосибирск — Шарм-эш-Шейх.