В Новосибирске скончался экс-директор НИИТО Николай Фомичев

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Николай Фомичев скончался на 80-году жизни. Он руководил ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» (ННИИТО) в течение двадцати лет.

О смерти бывшего директора научно-исследовательского института стало известно 18 декабря. Как сообщила пресс-служба НИИТО в социальных сетях, профессор скончался после продолжительной болезни.

Николай Фомичев руководил научно-исследовательским институтом в 1986-2006 годах. Он является автором 180 статей, 7 монографий и 15 патентов. За время работы профессор подготовил 12 докторов и 17 кандидатов медицинских наук, организовал устойчивое научное сотрудничество с ведущими зарубежными клиниками.

Николай Фомичев провел реконструкцию и создал инфраструктуру клиник института, позволившую вывести лечебный процесс на уровень международных стандартов.

«При профессоре в ННИИТО были внедрены новые методы лучевой диагностики, эндоскопической техники и лабораторного оборудования высокого уровня, что позволило по-другому определить задачи исследований, которые выходили за рамки прикладных», — отметили в пресс-службе института.

Помимо этого профессор организовал на базе НИИТО Центр патологии позвоночника Минздрава России, создал Региональный центр эндопротезирования крупных суставов. Благодаря ему была разработана система специализированной вертебрологической помощи населению России.

В начале декабря в Новосибирске на 94-м году жизни скончался бывший руководитель ботсада СО РАН Игорь Коропачинский.