Очередная кадровая перестановка в исполнительных органах Красноярского края. Губернатор Александр Усс подписал распоряжение об увольнении заместителя председателя краевого правительства Николая Зуева, сообщил сегодня, 18 декабря, официальный портал Красноярского края.

Зампред краевого правительства Николай Зуев написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Он освободит должность 26 января 2022 года. До этого времени чиновник будет находиться в отпуске.

В правительство Красноярского края Николай Зуев пришел в сентябре 2020 года. Как заместитель председателя правительства края он отвечал за координацию деятельности органов исполнительной власти, а также контролировал министерства промышленности и экологии До этого 5 лет Николай Зуев был гендиректором «Красноярской региональной энергетической компании», а ранее работал на руководящих должностях в энергетике и ЖКХ.

В начале декабря правительство Красноярского края по собственному желанию покинули два министра: министр промышленности Евгений Афанасьев и министр спорта Павел Ростовцев.