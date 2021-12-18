В Госдуме РФ предложили повысить зарплату рабочим предприятий ОПК, чтобы восполнить кадровый дефицит

После обсуждения кадровой проблемы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса на Экспертном совете по авиационной промышленности Госдумы РФ поступило предложение разработать комплексную программу предотвращения оттока рабочей силы.

На недавно прошедшем экспертном совете при комитете Госдумы РФ по промышленности и торговле, а также комитетов по авиационной промышленности и по развитию фундаментальной науки и подготовки кадров Союза машиностроителей России обсудили вопросы поддержки и развития кадрового потенциала для предприятий ОПК в условиях существующих глобальных вызовов.

Как отметил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв, выступая на совете, «при сложившейся ситуации на рынке труда необходимо сосредоточить усилия на обеспечении достойного конкурентоспособного уровня заработных плат». «На предприятиях ОПК средняя зарплата должна быть на уровне 110% от средней в субъекте, где размещено производство», – подчеркнул глава комитета по промышленности и торговле.

Инициативы представителей ОПК поддерживает и Новикомбанк, как опорный банк российской промышленности и куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России. Финансовое учреждение уделяет большое значение формированию социального и финансового благополучия своих розничных клиентов, большинство из которых являются сотрудниками предприятий реального сектора экономики. «Флагманский продукт в розничной линейке Новикомбанка – социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех. Это современное решение, которое используется не только для начисления заработной платы, но и для реализации социальных программ, предоставленных Ростехом, его партнерами и нами», – рассказали в Новикомбанке.

Участники заседания выработали ряд рекомендаций по обеспечению конкурентоспособного уровня заработной платы на предприятиях объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), среди которых регулирование цен на продукцию по гособоронзаказу, заключение ряда соглашений о сотрудничестве между правительствами регионов расположения предприятий авиастроения и ОПК. Также была поддержана инициатива Экспертного совета по разработке комплексной программы предотвращения оттока рабочей силы.

Проблему дефицита рабочей силы в стране недавно в своей колонке поднял генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков.

В заседании, которое прошло под руководством председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенёва, также приняли участие председатель Экспертного совета по авиационной промышленности, председатель комитета по авиационной промышленности, вице-президент СоюзМаш, генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, председатель Комитета по развитию фундаментальной науки и подготовки кадров, член Бюро СоюзМаш, ректор Московского авиационного института, академик РАН Михаил Погосян, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, представители Счетной палаты РФ, члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, а также депутаты, члены Комитета по промышленности и торговле и другие парламентарии.