Открываются регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок

Сегодня, 18 декабря, состоится первый рейс S7 Airlines из Новосибирска в Бангкок, сообщила пресс-служба авиакомпании. Пока рейсы буду выполняться раз в неделю.

Как сообщили в компании S7 Airlines, прямые регулярные рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам, обратный рейс из Бангкока будет вылетать в воскресенье.

О своём намерении открыть для жителей Сибири и Дальнего Востока курортные города Таиланда авиакомпания S7 Airlines заявляла ещё в сентябре 2021 года, но точные даты начала полётов стали известны только во второй половине октября.

«Континент Сибирь» подробно рассказывал читателям о полётном расписании рейсов Новосибирск-Пхукет, Иркутску-Пхукет и Владивосток-Пхукет, а также рейсов на направлении Улан-Удэ-Пхукет, начало выполнения которых запланировано на декабрь.

В ноябре сразу три российских авиакомпании начали выполнять чартерные рейсы из Новосибирска в курортные города Египта – Шарм-эль-Шейх и Хургаду.