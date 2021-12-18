Мэрия Новосибирска развивает культуру раздельного сбора мусора в городе. На главной площади установили контейнеры в виде колокольчиков, чтобы вписать мусорные баки в новогодний образ центра города во время проведения праздничных мероприятий.

На площади имени Ленина в Новосибирске установили 13 контейнеров необычной формы в виде колокольчиков. Цвет бака определяет, какое вторсырье туда необходимо выбрасывать: красный – пластик и металл, синий – бумагу, зеленый – стекло, желтый – все перечисленные виды отходов. Контейнеры расположены возле входов в метро: по два желтых – со стороны Первомайского сквера и на территории Театрального сквера (со стороны ул. Депутатской и ул. Орджоникидзе), один желтый – со стороны Центрального банка. Еще по три бака (красный, синий и зеленый) находятся с обеих сторон от главного городского катка со стороны Оперного театра.

«Преимущества контейнеров – их эксплуатационные характеристики и внешний вид. Они технологичны и с более длительным сроком службы. Их форма исключает доступ животных к содержимому контейнера, разнос мусора ветром, а также попадание любого типа осадков внутрь, что положительно сказывается на качестве вторсырья, – цитирует директора компании PolyTeam Александра Рубинова пресс-служба мэрии. – Особенность контейнеров – выемка отходов производится при подъеме бака с раскрытием дверей, которые расположены снизу».

Идея организации раздельного сбора мусора на главной городской площади Новосибирска принадлежит МУП «Спецавтохозяйство» и комитету охраны окружающей среды мэрии города. Для ее реализации департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска помог найти промышленное предприятие, которое изготовило контейнеры под заказ.

Напомним, в сентябре министр ЖКК и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал, что регион получит 2 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора за счет средств федерального бюджета.

На этой неделе депутаты Заксобрания вновь требовали расторгнуть соглашение с региональным оператором по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск»».