С одной из центральных улиц Новосибирска убрали два рекламных щита

Власти Новосибирска продолжают подготовку гостевого маршрута Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023. В рамках работ демонтировано два рекламных щита на улице Нарымской.

Две рекламные конструкции формата «суперсайт» размером 5 на 15 метров демонтировали по улице Нарымской в Новосибирске в рамках подготовки гостевого маршрута Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщает пресс-служба мэрии 17 декабря.

По словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева, сейчас в городе проводится первый этап оптимизации наружной рекламы на гостевых маршрутах чемпионата. В его рамках уже демонтировано 170 конструкций из 250. До конца года планируется ликвидировать ещё три – на улице Нарымской, Красном проспекте и площади Маркса.

«Демонтаж рекламных конструкций позволит улучшить внешний облик улицы и освободить тротуары», — цитирует пресс-служба мэрии Алексея Кондратьева, который отметил, что расторжение договоров с операторами проходит в добровольном порядке, и бюджет города затрат при демонтаже рекламы не несёт.

Как отметили в муниципалитете, план второго этапа оптимизации наружной рекламы уже прорабатывается.

Напомним, часы обратного отсчёта Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023 запустят в Новосибирске 26 декабря.

Ранее также сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя Городского центра наружной рекламы.