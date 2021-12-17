«Опора России» проведёт новогоднюю вечеринку для предпринимателей

Развлекательная программа с конкурсами и розыгрышем призов, караоке и «тайный Санта» ожидают гостей новогодней вечеринки, которая пройдёт для представителей бизнес-сообщества Новосибирска 20 декабря в баре «Ухо и Медведь». Организатор мероприятия – региональное отделение организации «Опора России».

Праздничная программа пройдёт в караоке-баре «Ухо и Медведь» по адресу Советская, 33 20 декабря в 18 часов.

Гостей вечеринки ожидает лаундж-зона с кальянами, выступление артистов бара «Ухо и Медведь», музыкальная программа от диджея, караоке, а также конкурсы и розыгрыш призов от партнёров. Во время мероприятия будет вестись фото- и видеосъёмка.

Кроме того, гости смогут принять участие в игре «Тайный Санта». Для этого необходимо принести с собой маленький подарок стоимостью до 300 рублей и отдать его на входе в общий большой мешок Деда Мороза.

Ведущий праздника – серийный предприниматель, спортсмен, основатель мужского клуба «Опора», член президиума Новосибирского областного отделения «Опоры России» Янис Кайшев.

Дресс-код мероприятия – стиль 1980-1990-х годов.

Количество мест ограничено – сейчас их осталось 50.