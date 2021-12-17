Депутаты новосибирского Заксобрания устроили разнос правительству области из-за мусорного оператора

Информационный час правительства во время сессии Заксобрания Новосибирской области 16 декабря был посвящен ситуации с Регоператором по обращения с ТКО, который на днях заявил о том, что подал заявление на самобанкротство. Депутаты сочли доклад министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области неубедительным и потребовали расторгнуть соглашение с недобросовестным, по их мнению, оператором.
О том, что разговор с региональным министром ЖКХ и энергетики Денисом Архиповым будет жестким, было известно заранее. Еще накануне сессии на комитете по строительству, ЖКК, и тарифам депутаты, не удовлетворившись ответами министра, что же происходит с региональным оператором по обращения с ТКО «Экология-Новосибирск», заявили, что намерены вызвать министра «на ковер» с подробным «аналитическим докладом».
Доклад министра Дениса Архипова был кратким. Он напомнил, что соглашение между министерством и компанией «Экология-Новосибирск» было заключено 25 июля 2018 года. «В рамках этого соглашения на регоператора возложено более 30 обязательств, которые включают в себя выстраивание, развитие и функционирование системы обращения с ТКО на территории области. На сегодня большая часть обязательств исполнена», – отметил министр. В то же время, по словам Дениса Архипова, в этом году были отмечены серьезные сбои в оказании услуг по вывозу мусора как в Новосибирске, так и в районах области. Но осенью, по мнению министерства, «ситуация стабилизирована». «Необходимо отметить, что в 2020 году регоператор ввел систему контроля за объемом транспортируемых отходов, что позволило исключить спорные вопросы», – констатировал министр ЖКХ и энергетики.
По данным министерства, объем задолженности регоператора перед перевозчиками и полигонами некритичный. «На сегодня по проигранным перевозчикам делам могут быть предъявлены к исполнению документы на сумму 350 млн. рублей. Еще 540 млн рублей – это сумма риска. Если суды также поддержат иски перевозчиков, то исполнительные листы поступят в начале следующего года. Кроме того, общая сумма задолженности перед субподрядчиками и муниципальными ЖКХ компании «Экология-Новосибирск» составляет 52,6 млн рублей», – проинформировал Денис Архипов.
Министр также рассказал, что сегодня регоператор ведет переговоры с подрядчиками и субподрядчиками по рассрочке выплат по вынесенным судебным решениям. «Учитывая, что сумма невелика, регоператор берет на себя обязательства гасить ее оперативно, для этого идет заключение трехсторонних соглашений по погашению задолженности», – отметил докладчик. Что касается заявления «Экологии-Новосибирск» о самобанкротстве, то по информации министерства, «решение о введении процедуры наблюдения на сегодня не принималось».
Депутатов доклад регионального министра ЖКК не удовлетворил. Тон разговора задал председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. «Вопрос простой – долги перед районными ЖКХ. Что нам людям сказать в районах? Мы банкротим ЖКХ? Не отдать долг в 52 млн районным ЖКХ – это их похоронить! Мы все понимаем, что такое банкротство и самобанкротство. Это как минимум на полгода, пока идет процедура наблюдения, вся работа компании будет остановлена. Кто ответит за районы? Вы? Считаем, что вы».
Почему после месяцев критики концессий новосибирские депутаты дали им «зеленый свет»?
Коллегу поддержал первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров. Он спросил министра, есть ли у него уверенность в том, что регоператор сможет организовать вывоз мусора в новогодние праздники. И что собирается делать министерство, если не сможет?
Денис Архипов ответил, что министерство работает с регоператором. «Много решаем, чтобы стабильно пройти новогодние праздники», – отметил Архипов.
Зампред комитета по строительству. ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко выразил удивление, откуда у министерства информация по некритичной задолженности перед перевозчиками. «В открытом доступе есть картотеки арбитражных судов. Я проанализировал информацию 28 судов только по перевозчикам. Общая сумма исков составляет почти 2 млрд 400 млн рублей. Если даже убрать 600 млн штрафных санкций, это всего равно полтора миллиарда. У меня вопрос к вам как министру, который подписывал соглашение, и у которого есть полномочия лишать регоператора статуса – вы готовитесь к тому, что «Экологию-Новосибирск» объявит банкротом любой, имеющий многомиллионные претензии к компании? Вы к этому готовы? Вы проработали механизм, что будете делать? Регоператор уже меняет счета, недавно всех оповестил о новом счете, хотя по закону должен быть всего один расчетный счет, не видите ли вы в этом, способ уйти от исполнительного производства? Министерство готово к такому развитию событий?», – задал вопросы депутат.
«Мы к этой ситуации давно готовы. У нас есть детальный план, если будет необходимость, понимаем, как действовать. Нормативно все определено. Но мы считаем, что необходимо сейчас максимально отработать с существующим регоператором. У него есть дебиторская задолженность – полтора миллиарда рублей, что является источником погашения кредиторской задолженности. Есть акционеры, которые обязаны помогать своей компании. Сейчас мы с ними работаем, чтобы компания максимально рассчиталась по долгам. Наша задача – стабилизировать ситуацию, в том числе, с привлечением финансовых возможностей акционеров для того, чтобы не обанкротить наши компании перевозчиков. Ведутся переговоры, и будет совещание у губернатора», – сообщил Денис Архипов.
Любопытно, что при обсуждении вопроса ни члены правительства, ни депутаты не называли основного акционера «Экологии-Новосибирск» – группу компаний «ВИС». «Тот, чье имя нельзя называть», между тем, владеет 75% акций регоператора, а также выступает концессионером в двух концессиях –строительство четвертого моста через Обь и семи поликлиник в Новосибирске.
Вадим Агеенко напомнил, что проблемы с оплатой работы мусоровозов начались еще в 2019 году: «Мы тогда говорили, что выбрали недобросовестного оператора, надо расторгнуть соглашение и выбрать нового. Депутаты трижды с 2019 года рекомендовали лишить «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора. И сегодня вновь масса жалоб на нарушение графика вывоза, неправильные расчеты, сама организация работы у регоператора хромает. Лариса Анисимова (гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» — «КС») знает, но организовать работу не может. Либо ей не дают. Потому что счета московские. Мы платим за вывоз мусора, а как деньги возвращаются в область, непонятно. Вся реформа превратилась в то, что мы сверху посадили какую-то компанию, которая стала собирать деньги, а потом через фирмы-прокладки отдавать их последнему мусоровозу. И до него эти деньги не стали доходить. У меня вопрос к органам власти. Вы зачем за этого регоператора держитесь? В июне 2019 мы говорили акционеру, кредитуйте регоператора внутри компании, что он сказал? Нам не дают банки. Так о чем вы с ними работаете? Видно же, что недобросовестный партнер».
Тут на помощь министру ЖКХ пришла «тяжелая артиллерия». Слово взял вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка. «Я бы не хотел, чтобы мы здесь препирались, – попытался остудить накал эмоций у депутатов заместитель губернатора. – По предприятиям ЖКХ: вывоз мусора – это не их профильная деятельность. Они должны обеспечивать население теплом. Когда мы выделяем субсидии из резервного фонда предприятиям ЖКХ, которые занимаются еще и непрофильным видом, никто почему-то не возражает. Мы заставляем задуматься предприятиям ЖКХ и главам районов, что вообще-то надо заниматься, чем положено – обеспечивать теплом. Если хотите заработать – зарабатывайте, но только останавливайтесь вовремя. Что касается взаимоотношений с «Экологией-Новосибирск», мы рассматриваем несколько вариантов и готовы к расторжению соглашения с регоператором. Это тоже не простой путь, и все это понимают. Идут переговоры со всеми участниками процесса о реструктуризации долгов на два года, в том числе, и работа по формированию тарифа. Если есть конструктивные предложения, мы всегда их рассмотрим», – подчеркнул Сергей Сёмка.
Реакция Андрея Шимкива была незамедлительной: «Классно, конечно, что у нас главы как всегда во всем виноваты, и ЖКХ можно хоронить. И это мы слышим от вице-губернатора. Спасибо».
Спикер Заксобрания напомнил, что в свое время депутаты предлагали заключить соглашения с несколькими операторами, чтобы избежать монополии. Но правительство настояло на одном. «Мы единственные в Сибирском федеральном округе, у кого 1 регоператор. Есть регионы, например, Алтайский край, где 7 регоператоров. И ничего в этом страшного нет», – сказал Андрей Шимкив.
Министр ЖКХ пояснил, что выбор одного регоператора был обусловлен тем, чтобы сделать единый тариф на вывоз мусора в области. «В противном случае получилось бы так, что в соседних районах тарифы отличались бы в 2-3 раза», – ответил Денис Архипов.
Депутат Евгений Смышляев заподозрил в действиях «Экологии-Новосибирск» преднамеренное банкротство: «За 15 лет работы по вопросам обманутых дольщиков я часто сталкивался с так называемым преднамеренным банкротством, контролируемым и неконтролируемым. Уходят в процедуру банкротства, чтобы исключить исполнительные листы от судебных приставов, или с помощью аффилированных лиц наращивают конкурсную массу, что, возможно, будет просматриваться и здесь. С обманутыми дольщиками били по хвостам. Уже ничего не было у застройщика, всегда было поздно».
По мнению депутата Дениса Субботина, региональное правительство не должно заботиться о стабилизации финансовой ситуации в частной, по сути, компании. Депутат Елена Тырина, ссылаясь на полученное перед сессией письмо от избирателей, рассказала, что сельсоветам, целым деревням «Экология-Новосибирск» выставляет счета за не оказанные в течение нескольких месяцев услуги. Индивидуальных предпринимателей обязывают задним числом, с 1 января 2019 года, заключать договоры на услуги, которые не были оказаны. «Понимаете ли вы объем задолженности регоператора перед физлицами за некачественно оказанные услуги?», – задала вопрос депутат. Ее поддержал Шимкив: «Услуги нет, а деньги дай. И это повсеместно. Вам 90% депутатов скажет то же самое».
Вопрос, который ранее появился в кулуарах Заксобрания, министру задал депутат Никита Галитаров: «Вы планируете предоставлять какие-то денежные средства из бюджета «Экологии-Новосибирск» или нет?
«Отвечаю прямо – в настоящее время не обсуждается этот вопрос», – сказал Денис Архипов. «Думаю, до этого не дойдет», – выразил надежду Андрей Шимкив.
У мэра дороги, у губернатора ВИС. Кто превращает Новосибирск в большую помойку?
Резко выступил депутат Вячеслав Илюхин. На примере своего округа он рассказал, что для его жителей ситуация с вывозом мусора только ухудшилась после прихода «Экологии-Новосибирск». «Я не пойму, а что у нас изменилось с приходом регоператора? Подрядчик, который вывозил мусор до прихода «Экологии-Новосибирск», так и вывозит. Только мусор стали возить хуже, потому что подрядчику стали платить меньше, чем он получал раньше. Исключили из оплаты подрядчика зарплату дворника, который раньше ездил с водителем мусоровоза и подбирал просыпавшийся при погрузке мусор, чтобы его не разносило по дворам. Контейнеры разваливаются. Никто не сделал площадки под контейнеры. А тариф вырос. От «Экологии-Новосибирск» вряд ли что-то зависит по качественной уборке. Это можно сделать без нее. Для этого есть главы районов, сельских муниципальных образований. Я не вижу оснований, чтобы с этим оператором продолжать работать дальше. Ситуацию надо менять. Как мы собираемся работать с банкротом? Закрывать его долги? Это какой-то нонсенс. Прекрасно себя чувствует коммерческая организация. Она деньги не платит, а за нее решает все правительство области. Что мы их так любим? Я считаю, единственно правильное решение – это расторжение договора с этой организацией», – подчеркнул Вячеслав Илюхин.
«Я уверен, что заявление на самобанкротство – это шантаж. Надо гнать, пока далеко не зашло. Механизм прописан. Нужно расторгать соглашение, чем быстрее, тем лучше», – поддержал коллегу Вадим Агеенко.
После обсуждения Андрей Панфёров предложил вернуться к вопросу в январе на профильном комитете Заксобрания и принять решение. Не исключено, что депутаты вновь обратятся к губернатору с рекомендацией расторгнуть соглашение с «Экологией Новосибирск». Это предложение поддержал председатель Заксобрания. «Это вопросы не к коммерческой организации, а к министерству, как организатору процесса. Вы слишком долго пытаетесь найти пути, чтобы сгладить ситуацию. Рассмотрим еще раз детально на комитете и выйдем на январскую сессию с конкретным предложением», – подвел итог дискуссии Андрей Шимкив.