Депутаты новосибирского Заксобрания устроили разнос правительству области из-за мусорного оператора

Информационный час правительства во время сессии Заксобрания Новосибирской области 16 декабря был посвящен ситуации с Регоператором по обращения с ТКО, который на днях заявил о том, что подал заявление на самобанкротство. Депутаты сочли доклад министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области неубедительным и потребовали расторгнуть соглашение с недобросовестным, по их мнению, оператором.

О том, что разговор с региональным министром ЖКХ и энергетики Денисом Архиповым будет жестким, было известно заранее. Еще накануне сессии на комитете по строительству, ЖКК, и тарифам депутаты, не удовлетворившись ответами министра, что же происходит с региональным оператором по обращения с ТКО «Экология-Новосибирск», заявили, что намерены вызвать министра «на ковер» с подробным «аналитическим докладом».

Доклад министра Дениса Архипова был кратким. Он напомнил, что соглашение между министерством и компанией «Экология-Новосибирск» было заключено 25 июля 2018 года. «В рамках этого соглашения на регоператора возложено более 30 обязательств, которые включают в себя выстраивание, развитие и функционирование системы обращения с ТКО на территории области. На сегодня большая часть обязательств исполнена», – отметил министр. В то же время, по словам Дениса Архипова, в этом году были отмечены серьезные сбои в оказании услуг по вывозу мусора как в Новосибирске, так и в районах области. Но осенью, по мнению министерства, «ситуация стабилизирована». «Необходимо отметить, что в 2020 году регоператор ввел систему контроля за объемом транспортируемых отходов, что позволило исключить спорные вопросы», – констатировал министр ЖКХ и энергетики.

По данным министерства, объем задолженности регоператора перед перевозчиками и полигонами некритичный. «На сегодня по проигранным перевозчикам делам могут быть предъявлены к исполнению документы на сумму 350 млн. рублей. Еще 540 млн рублей – это сумма риска. Если суды также поддержат иски перевозчиков, то исполнительные листы поступят в начале следующего года. Кроме того, общая сумма задолженности перед субподрядчиками и муниципальными ЖКХ компании «Экология-Новосибирск» составляет 52,6 млн рублей», – проинформировал Денис Архипов.

Министр также рассказал, что сегодня регоператор ведет переговоры с подрядчиками и субподрядчиками по рассрочке выплат по вынесенным судебным решениям. «Учитывая, что сумма невелика, регоператор берет на себя обязательства гасить ее оперативно, для этого идет заключение трехсторонних соглашений по погашению задолженности», – отметил докладчик. Что касается заявления «Экологии-Новосибирск» о самобанкротстве, то по информации министерства, «решение о введении процедуры наблюдения на сегодня не принималось».

Депутатов доклад регионального министра ЖКК не удовлетворил. Тон разговора задал председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. «Вопрос простой – долги перед районными ЖКХ. Что нам людям сказать в районах? Мы банкротим ЖКХ? Не отдать долг в 52 млн районным ЖКХ – это их похоронить! Мы все понимаем, что такое банкротство и самобанкротство. Это как минимум на полгода, пока идет процедура наблюдения, вся работа компании будет остановлена. Кто ответит за районы? Вы? Считаем, что вы».

Коллегу поддержал первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров. Он спросил министра, есть ли у него уверенность в том, что регоператор сможет организовать вывоз мусора в новогодние праздники. И что собирается делать министерство, если не сможет?

Денис Архипов ответил, что министерство работает с регоператором. «Много решаем, чтобы стабильно пройти новогодние праздники», – отметил Архипов.

Зампред комитета по строительству. ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко выразил удивление, откуда у министерства информация по некритичной задолженности перед перевозчиками. «В открытом доступе есть картотеки арбитражных судов. Я проанализировал информацию 28 судов только по перевозчикам. Общая сумма исков составляет почти 2 млрд 400 млн рублей. Если даже убрать 600 млн штрафных санкций, это всего равно полтора миллиарда. У меня вопрос к вам как министру, который подписывал соглашение, и у которого есть полномочия лишать регоператора статуса – вы готовитесь к тому, что «Экологию-Новосибирск» объявит банкротом любой, имеющий многомиллионные претензии к компании? Вы к этому готовы? Вы проработали механизм, что будете делать? Регоператор уже меняет счета, недавно всех оповестил о новом счете, хотя по закону должен быть всего один расчетный счет, не видите ли вы в этом, способ уйти от исполнительного производства? Министерство готово к такому развитию событий?», – задал вопросы депутат.

«Мы к этой ситуации давно готовы. У нас есть детальный план, если будет необходимость, понимаем, как действовать. Нормативно все определено. Но мы считаем, что необходимо сейчас максимально отработать с существующим регоператором. У него есть дебиторская задолженность – полтора миллиарда рублей, что является источником погашения кредиторской задолженности. Есть акционеры, которые обязаны помогать своей компании. Сейчас мы с ними работаем, чтобы компания максимально рассчиталась по долгам. Наша задача – стабилизировать ситуацию, в том числе, с привлечением финансовых возможностей акционеров для того, чтобы не обанкротить наши компании перевозчиков. Ведутся переговоры, и будет совещание у губернатора», – сообщил Денис Архипов.

Любопытно, что при обсуждении вопроса ни члены правительства, ни депутаты не называли основного акционера «Экологии-Новосибирск» – группу компаний «ВИС». «Тот, чье имя нельзя называть», между тем, владеет 75% акций регоператора, а также выступает концессионером в двух концессиях –строительство четвертого моста через Обь и семи поликлиник в Новосибирске.

Вадим Агеенко напомнил, что проблемы с оплатой работы мусоровозов начались еще в 2019 году: «Мы тогда говорили, что выбрали недобросовестного оператора, надо расторгнуть соглашение и выбрать нового. Депутаты трижды с 2019 года рекомендовали лишить «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора. И сегодня вновь масса жалоб на нарушение графика вывоза, неправильные расчеты, сама организация работы у регоператора хромает. Лариса Анисимова (гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» — «КС») знает, но организовать работу не может. Либо ей не дают. Потому что счета московские. Мы платим за вывоз мусора, а как деньги возвращаются в область, непонятно. Вся реформа превратилась в то, что мы сверху посадили какую-то компанию, которая стала собирать деньги, а потом через фирмы-прокладки отдавать их последнему мусоровозу. И до него эти деньги не стали доходить. У меня вопрос к органам власти. Вы зачем за этого регоператора держитесь? В июне 2019 мы говорили акционеру, кредитуйте регоператора внутри компании, что он сказал? Нам не дают банки. Так о чем вы с ними работаете? Видно же, что недобросовестный партнер».

Тут на помощь министру ЖКХ пришла «тяжелая артиллерия». Слово взял вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка. «Я бы не хотел, чтобы мы здесь препирались, – попытался остудить накал эмоций у депутатов заместитель губернатора. – По предприятиям ЖКХ: вывоз мусора – это не их профильная деятельность. Они должны обеспечивать население теплом. Когда мы выделяем субсидии из резервного фонда предприятиям ЖКХ, которые занимаются еще и непрофильным видом, никто почему-то не возражает. Мы заставляем задуматься предприятиям ЖКХ и главам районов, что вообще-то надо заниматься, чем положено – обеспечивать теплом. Если хотите заработать – зарабатывайте, но только останавливайтесь вовремя. Что касается взаимоотношений с «Экологией-Новосибирск», мы рассматриваем несколько вариантов и готовы к расторжению соглашения с регоператором. Это тоже не простой путь, и все это понимают. Идут переговоры со всеми участниками процесса о реструктуризации долгов на два года, в том числе, и работа по формированию тарифа. Если есть конструктивные предложения, мы всегда их рассмотрим», – подчеркнул Сергей Сёмка.

Реакция Андрея Шимкива была незамедлительной: «Классно, конечно, что у нас главы как всегда во всем виноваты, и ЖКХ можно хоронить. И это мы слышим от вице-губернатора. Спасибо».

Спикер Заксобрания напомнил, что в свое время депутаты предлагали заключить соглашения с несколькими операторами, чтобы избежать монополии. Но правительство настояло на одном. «Мы единственные в Сибирском федеральном округе, у кого 1 регоператор. Есть регионы, например, Алтайский край, где 7 регоператоров. И ничего в этом страшного нет», – сказал Андрей Шимкив.

Министр ЖКХ пояснил, что выбор одного регоператора был обусловлен тем, чтобы сделать единый тариф на вывоз мусора в области. «В противном случае получилось бы так, что в соседних районах тарифы отличались бы в 2-3 раза», – ответил Денис Архипов.

Депутат Евгений Смышляев заподозрил в действиях «Экологии-Новосибирск» преднамеренное банкротство: «За 15 лет работы по вопросам обманутых дольщиков я часто сталкивался с так называемым преднамеренным банкротством, контролируемым и неконтролируемым. Уходят в процедуру банкротства, чтобы исключить исполнительные листы от судебных приставов, или с помощью аффилированных лиц наращивают конкурсную массу, что, возможно, будет просматриваться и здесь. С обманутыми дольщиками били по хвостам. Уже ничего не было у застройщика, всегда было поздно».

По мнению депутата Дениса Субботина, региональное правительство не должно заботиться о стабилизации финансовой ситуации в частной, по сути, компании. Депутат Елена Тырина, ссылаясь на полученное перед сессией письмо от избирателей, рассказала, что сельсоветам, целым деревням «Экология-Новосибирск» выставляет счета за не оказанные в течение нескольких месяцев услуги. Индивидуальных предпринимателей обязывают задним числом, с 1 января 2019 года, заключать договоры на услуги, которые не были оказаны. «Понимаете ли вы объем задолженности регоператора перед физлицами за некачественно оказанные услуги?», – задала вопрос депутат. Ее поддержал Шимкив: «Услуги нет, а деньги дай. И это повсеместно. Вам 90% депутатов скажет то же самое».

Вопрос, который ранее появился в кулуарах Заксобрания, министру задал депутат Никита Галитаров: «Вы планируете предоставлять какие-то денежные средства из бюджета «Экологии-Новосибирск» или нет?

«Отвечаю прямо – в настоящее время не обсуждается этот вопрос», – сказал Денис Архипов. «Думаю, до этого не дойдет», – выразил надежду Андрей Шимкив.

Резко выступил депутат Вячеслав Илюхин. На примере своего округа он рассказал, что для его жителей ситуация с вывозом мусора только ухудшилась после прихода «Экологии-Новосибирск». «Я не пойму, а что у нас изменилось с приходом регоператора? Подрядчик, который вывозил мусор до прихода «Экологии-Новосибирск», так и вывозит. Только мусор стали возить хуже, потому что подрядчику стали платить меньше, чем он получал раньше. Исключили из оплаты подрядчика зарплату дворника, который раньше ездил с водителем мусоровоза и подбирал просыпавшийся при погрузке мусор, чтобы его не разносило по дворам. Контейнеры разваливаются. Никто не сделал площадки под контейнеры. А тариф вырос. От «Экологии-Новосибирск» вряд ли что-то зависит по качественной уборке. Это можно сделать без нее. Для этого есть главы районов, сельских муниципальных образований. Я не вижу оснований, чтобы с этим оператором продолжать работать дальше. Ситуацию надо менять. Как мы собираемся работать с банкротом? Закрывать его долги? Это какой-то нонсенс. Прекрасно себя чувствует коммерческая организация. Она деньги не платит, а за нее решает все правительство области. Что мы их так любим? Я считаю, единственно правильное решение – это расторжение договора с этой организацией», – подчеркнул Вячеслав Илюхин.

«Я уверен, что заявление на самобанкротство – это шантаж. Надо гнать, пока далеко не зашло. Механизм прописан. Нужно расторгать соглашение, чем быстрее, тем лучше», – поддержал коллегу Вадим Агеенко.

После обсуждения Андрей Панфёров предложил вернуться к вопросу в январе на профильном комитете Заксобрания и принять решение. Не исключено, что депутаты вновь обратятся к губернатору с рекомендацией расторгнуть соглашение с «Экологией Новосибирск». Это предложение поддержал председатель Заксобрания. «Это вопросы не к коммерческой организации, а к министерству, как организатору процесса. Вы слишком долго пытаетесь найти пути, чтобы сгладить ситуацию. Рассмотрим еще раз детально на комитете и выйдем на январскую сессию с конкретным предложением», – подвел итог дискуссии Андрей Шимкив.