В Новосибирске из-за аварии почти 40 зданий останутся без тепла и горячей воды

В Новосибирске из-за ремонта трубопровода 18 декабря 39 зданий останутся без горячей воды и тепла, сообщает пресс-служба СГК.

По данным пресс-службы СГК, завтра, 18 декабря, из-за ремонта повреждений на трубопроводе по улице Немировича-Данченко с 06:00 до 22:00 от отопления и горячего водоснабжения будут отключены 24 жилых дома, 13 административных зданий, детское и медицинское учреждения.

Уточняется, что работы необходимо провести рядом с дефектом трубопровода, который был устранен сотрудниками СГК 14 декабря.

«Устраняем повреждения на трубопроводе по ул. Немировича-Данченко в двух местах, рядом с тем местом, где недавно устраняли дефект. На время работ придется сузить проезжую часть на 2,5 полосы ул. Сибиряков-Гвардейцев», — указано в сообщении. Уточняется, что ограничение будет действовать с 21:00 17 декабря.

Отметим, убрать блоки и полностью открыть движение компания планирует после 23 декабря.

Напомним, в конце ноября в ходе конференции заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению СГК Александр Григорьев сообщил, что в Новосибирске стартуют два пилотных проекта для выявления изношенных участков теплосетей. Один из них — установка датчиков, реагирующих на изменения фоновых шумов на трубопроводе.