Стало известно, сколько новосибирцев не верит в коронавирус

Аналитики в очередной раз выяснили, как в российских регионах относятся к «антиковидным» мерам. По их данным, в Новосибирской области в поддержку QR-кодов выступает треть жителей, однако больше половины не боятся коронавируса, а часть и вовсе подвергает сомнению существование болезни.

Как стало известно после опроса, проведённого на сайте hh.ru, систему QR-кодов в Новосибирской области поддерживают 34% жителей. За соответствующие ограничение выступило 50% из числа привитых, а из тех, кто не прошёл вакцинацию – 7%, сообщили в пресс-службе компании 17 декабря.

Больше всего сторонников QR-кодов оказалось среди граждан старшего возраста. Так, о положительном отношении к этой мере среди новосибирцев от 45 до 54 лет заявили 40% респондентов, а среди жителей региона от 55 лет – 43%.

Больше, чем в Новосибирской области, в сибирских регионах QR-коды поддерживают в Красноярском крае, где соответствующий показатель составляет 39%. При этом жёсткие ограничения по отношению к непривитым новосибирцы одобряют почти в той же мере, что и красноярцы – среди первых в пользу подобных решений выступили 33%, среди вторых – 34%.

В Москве введение QR-кодов поддерживают 39% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 36%. За жёсткие ограничения для непривитых в российских столицах выступили 36% и 32% соответственно.

Также, по данным опроса, 60% жителей Новосибирской области не испытывают страха перед коронавирусной инфекцией, 40% обеспокоены высокими темпами распространения заболевания, а 11% выразили мнение, что существование «ковида» является заговором.

Всего в опросе приняли участие 2 680 человек в возрасте от 18 лет. Из них, согласно указанным данным, вакцинированы 53%.

Напомним, накануне в Новосибирской области было принято решение о распространении системы QR-кодов на парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, бани и сауны. Оно вступит в силу с 20 декабря. До этого ограничение действовало в общепитах, учреждениях культуры и на спортивных объектах.