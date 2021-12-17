Сибирский Сбер обсудил лучшие волонтерские практики

Сибирский банк Сбербанка провел второй ежегодный Social Demoday на тему корпоративного волонтерства в онлайн-формате. Цель встречи – обмен передовым опытом в части проектов социальной направленности.

«Волонтерство стало в Сибирском банке хорошей, доброй традицией, частью нашей жизни и неотъемлемым элементом нашей корпоративной культуры. Свои волонтерские группы организуют целые подразделения, а ряд проектов реализуется кросс-функционально, – прокомментировала председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина. – Все больше и больше наших коллег по собственному желанию вовлекаются в этот процесс. И я рада, что наша встреча привлекает новых партнеров в лице ведущих компаний и благотворительных фондов. Мы обогащаем друг друга ценным опытом и уже работаем над совместными проектами».

В 2020 году на первом Social Demoday Сбер презентовал возможности пяти сообществ, каждое из которых отвечает за основные направления социальных инициатив: соцпомощь, озеленение, равные возможности, уборка мусора, финансовая грамотность. В этом году лидеры каждого из сообществ поделились результатами работы. По словам Татьяны Галкиной, участие сотрудников в волонтерских проектах способствует сплочению команды и приносит пользу для личностного развития.

Помимо Сбера, в мероприятии приняли участие компании МТС, «Леруа Мерлен», РУСАЛ, а также представители благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

За уходящий год по направлению корпоративного волонтерства Сбер в Сибири смог реализовать более ста проектов, в которые был вовлечен каждый второй сотрудник банка. Общими усилиями они высадили 114 тыс. деревьев, обучили правилам финансовой грамотности 18 тыс. человек, убрали 40 тонн мусора и сдали 300 литров крови.