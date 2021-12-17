Участники Новосибирского предпринимательского форума обратили внимание мэра города на проблему с подключением объектов нестационарной торговли к коммуникациям. По их словам, ресурсоснабжающие организации отказываются проводить техподключения потому, что ждут, когда мэр обозначит свою позицию по вопросу.

16 декабря в Domina Hotel Novosibirsk прошел Новосибирский форум предпринимателей. Его участниками стали более 600 человек — бизнесменов и представителей власти. На состоявшейся в ходе Форума встрече с мэром Анатолием Локтем предприниматели рассказали о конфликте с ресурсоснабжающими организациями, которые отказывают в техническом присоединении объектов нестационарной торговли.

«Недавно вышло распоряжение федерального правительства о том, что нужно развивать нестационарную, ярмарочную, мобильную торговлю. Многим предпринимателям продляется аренда в рамках антиковидных мер и мер поддержки бизнеса. Однако ресурсоснабжающие организации в массовом порядке не подписывают договоры на размещение нестационарных объектов на сетях, хотя ранее согласовывали те же самые места. Есть ощущение, что господа из сетевых организаций – наших монополий – ждут визита мэра и хотят общения именно с ним», — отметил председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Игорь Салов.

Кроме того, в разговоре с корреспондентом «Континент Сибирь» Игорь Салов обратил внимание, что в городе пока в принципе не даются гарантии владельцам нестационарных объектов торговли, хотя при этом от них требуется вкладывать во внешний вид своих павильонов и магазинов.

«Мэрия делает все, чтобы украсить город к предстоящим спортивным мероприятиям. И предприниматели хотели бы в этом процессе деятельно участвовать, готовы вложиться во внешний облик заведений, хоть это и миллионы рублей. Но для этого они нуждаются в гарантиях надолго сохранить за собой место, чтобы успеть окупить затраты. Однако короткий срок аренды – 5 лет – не дает им такой возможности. Плюс ко всему – у них постоянные проблемы с продлением договоров аренды, с согласованиями разных инстанций, с сетевиками», — добавил Игорь Салов.

Ситуацию с подключением объектов торговли к сетям «Континенту Сибирь» после завершения форума в Domina Hotel Novosibirsk прокомментировал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

«Безусловно, проблема с ресурсными организациями – одна из самых острых. Когда нам отказывает СГК или РЭС, мы ещё понимаем – это сторонние организации, но когда нам то же самое говорит МУП «Горводоканал» – обидно вдвойне. Подключения — это их обязанность и право, но, по всей видимости, организации не хотят нести ответственность. Либо они недостаточно мотивированы, либо у них есть какие-то вопросы к мэру. Возможно, предприниматели правы, когда говорят, что речь идет о некоем «шантаже» со стороны сетевиков, которые хотят услышать мэра», — заметил Виталий Витухин.

Мэр Анатолий Локоть в ходе форума согласился, что ситуация с подключениями объектов бизнеса стоит остро и выразил готовность способствовать её разрешению.

«У нас нет задач ставить препятствия бизнесу, который соблюдает все нормы, предлагаемые на сегодня. Поэтому, действительно, имеет смысл провести встречу с ресурсоснабжающими организациями, чтобы закрыть все вопросы и системно наметить пути решения проблемы», — подчеркнул мэр.

По словам Виталия Витухина, провести в мэрии круглый стол с представителями ресурсоснабжающих организаций будет возможным, скорее всего, в январе следующего года.

Напомним, ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов в интервью «Континенту Сибирь» поделился своей точкой зрения на участие властей в поддержке бизнеса Новосибирска в пандемию.