Мэрия Новосибирска обжалует решение суда о продаже земли Хилокскому рынку

Мэрия Новосибирска планирует обжаловать решение арбитражного суда Новосибирской области, которое обязало муниципалитет продать земельный участок «Торговому центру Хилокский».

Согласно документам арбитражного суда Новосибирской области, в июне 2021 года ЗАО «ТЦ «Хилокский» (с 9 декабря 2021 года — ООО «ТЦ Хилокский») обратилось в мэрию Новосибирска с заявлением о выкупе земельного участка площадью почти 0,3 га, которое было выделено под стоянку.

Еще в 2016 году между муниципалитетом и ООО «ТЦ Хилокский» был заключен договор аренды на этот участок, срок действия которого заканчивается в апреле 2026 года. Арендаторы возвели на участке здание стоянки уборочной и аварийной спецтехники, что стало основанием обращения «ТЦ Хилокский» в мэрию с заявлением о выкупе земли.

Муниципалитет отказал в предоставлении участка в собственность, в связи с чем предприниматели обратились в суд. В мэрии сообщили, что заявитель не обосновал необходимость использования земельного участка для эксплуатации здания, площадью 339, 5 кв.м. Уточняется, что площадь застройки участка составляет 11,62% при минимально допустимых 25%.

Выяснилось, что в 2019 году мэрия Новосибирска вынесла постановление, согласно которому минимальный процент застройки в указанной зоне был снижен с 25% до 11,5%. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «ТЦ Хилокский».

«Решил: признать незаконным решение мэрии города Новосибирска об отказе закрытому акционерному обществу «Торговый центр «Хилокский» в выкупе земельного участка <…>. Обязать мэрию города Новосибирска в месячный срок со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу принять решение о продаже», — указано в документах.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в мэрии Новосибирска, муниципалитет планирует обжаловать решение арбитражного суда Новосибирской области.

По данным Rusprofile, ЗАО «Торговый центр Хилокский» зарегистрировано в 2003 году, генеральным директором является Анатолий Зяблов. 9 декабря 2021 года компанию ликвидировали и создали ООО «Торговый центр Хилокский».Соучредителями организации являются Анатолий Зяблов (88% доли) и Валерий Масько (12% доли) — последний также стал учредителем ООО «Автоцентр Хилокский».

Напомним, в начале декабря арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение о сносе здания Park Cafe в новосибирском Первомайском сквере.