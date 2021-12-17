Мэрия Новосибирска обжалует решение суда о продаже земли Хилокскому рынку

Василий Попов
 
Суд обязал мэрию Новосибирска продать землю Хилокскому рынку
Фото Михаила Перикова

Мэрия Новосибирска планирует обжаловать решение арбитражного суда Новосибирской области, которое обязало муниципалитет продать земельный участок «Торговому центру Хилокский».

Согласно документам арбитражного суда Новосибирской области, в июне 2021 года ЗАО «ТЦ «Хилокский» (с 9 декабря 2021 года — ООО «ТЦ Хилокский») обратилось в мэрию Новосибирска с заявлением о выкупе земельного участка площадью почти 0,3 га, которое было выделено под стоянку.

Еще в 2016 году между муниципалитетом и ООО «ТЦ Хилокский» был заключен договор аренды на этот участок, срок действия которого заканчивается в апреле 2026 года. Арендаторы возвели на участке здание стоянки уборочной и аварийной спецтехники, что стало основанием обращения «ТЦ Хилокский» в мэрию с заявлением о выкупе земли.

Муниципалитет отказал в предоставлении участка в собственность, в связи с чем  предприниматели обратились в суд. В мэрии сообщили, что заявитель не обосновал необходимость использования земельного участка для эксплуатации здания, площадью 339, 5 кв.м. Уточняется, что площадь застройки участка составляет 11,62% при минимально допустимых 25%.

Выяснилось, что в 2019 году мэрия Новосибирска вынесла постановление, согласно которому минимальный процент застройки в указанной зоне был снижен с 25% до 11,5%. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «ТЦ Хилокский».

«Решил: признать незаконным решение мэрии города Новосибирска об отказе закрытому акционерному обществу «Торговый центр «Хилокский» в выкупе земельного участка <…>.  Обязать мэрию города Новосибирска в месячный срок со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу принять решение о продаже», — указано в документах.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в мэрии Новосибирска, муниципалитет планирует обжаловать решение арбитражного суда Новосибирской области.

По данным Rusprofile, ЗАО «Торговый центр Хилокский» зарегистрировано в 2003 году, генеральным директором является Анатолий Зяблов. 9 декабря 2021 года компанию ликвидировали и создали ООО «Торговый центр Хилокский».Соучредителями организации являются Анатолий Зяблов (88% доли) и Валерий Масько (12% доли) — последний также стал учредителем ООО «Автоцентр Хилокский».

Напомним, в начале декабря арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение о сносе здания Park Cafe в новосибирском Первомайском сквере.

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